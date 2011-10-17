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Google popüler servisini kapatıyor

Google'ın inanılmaz büyük iddialarla hayata geçirdiği dev hizmeti de yolun sonuna geldi

Google popüler servisini kapatıyor

Google'ın inanılmaz büyük iddialarla hayata geçirdiği dev hizmeti de yolun sonuna geldi

17 Ekim 2011 Pazartesi 11:50
Google popüler servisini kapatıyor
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Google'ın inanılmaz büyük iddialarla hayata geçirdiği dev hizmeti de yolun sonuna geldi.

Şubat 2010'da Facebook ve Twitter'a rakip olması amacıyla kurulan Buzz, hiç bir zaman beklenen ilgiyi görmedi. Servisin ilk kurulduğu zamanlarda ortaya atılan gizlilik sorunları ise kullanıcıların Buzz'dan buz gibi soğumasına neden olmuştu. Resmi Blog'unda konuyla ilgili açıklama yapan Google, birçok servisin yanında Buzz'ı da kapatacağını bildirdi. Kullanıcılar artık Buzz üzerinden yeni gönderi yapamayacaklar. Öte yandan Google Takeout ile var olan içeriği toplu halde indirebilecekler.

Buzz'ın yanında firma Code Search servisini de 15 Ocak 2012'de kapatacağını bildirdi. Servis kullanıcıların internet üzerinde açık kaynak kod aramasına izin veriyordu. Aynı gün içerisinde firmanın 2007 yılında satın aldığı ve kullanıcıların arkadaşlarına güncellemelerini göndermesini sağlayan Jaiku servisinin de kapanışını göreceğiz. Yine iGoogle üzerinde yer alan bütün sosyal servisler de 15 Ocak'ta kapanacak. Firma Buzz gibi servislerden çok şey öğrendiğini, şimdi bu bilgisini Google+'a aktaracağını bildiriyor.

Son Güncelleme: 17.10.2011 11:50
Anahtar Kelimeler:
AramaGoogeServisMotoru
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