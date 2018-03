Google Plus mı Facebook mu?

İşte bugüne kadar yapılan en çarpıcı karşılaştırma... Karar sizin...Google'ın Facebook'a rakip olarak çıkardığı sosyal paylaşım portalı Google Plus'ın geçtiğimiz günlerde halka açılması yani davetiye sisteminin sona ermesiyle birlikte, yeni portala olan ilgili de bir hayli arttı.

Her ne kadar Facebook'a rakip olarak gösterilse de, Google Plus, özellikleriyle aslında Facebook'tan oldukça farklı bir portal. Peki gerçekten ilerleyen yıllarda Google Plus, 800 milyon kullanıcıya sahip Facebook'un yerini alabilecek mi? Google, "Facebook'a rakip değiliz" dese de, biz editörler ve son kullanıcı ister istemez bu karşılaştırmayı yapmak durumunda kalıyor.

Google Plus, Facebook'un yerini tutamaz Bu iddiayı doğrulayan noktaları dilerseniz sizle madde madde paylaşalım:

1. F8 ve Facebook'un yeni tasarımı: Bir zaman tüneliyle kendini baştan aşağı değiştirecek Facebook, yeni bir sosyal ağ sisteminin de kapılarını ardına kadar açmış olacak. Bugüne kadarki tecrübeleriyle yeni tasarımı yoğuran Facebook'un yeni sistemine karşılık Google, arama sistemi üzerine kurulu bir yapı. "Arama VS Sosyal" kavramları iki farklı noktayı gösterirken, sosyal ağ yarışında Facebook'un üstünlüğü daha bariz bir şekilde anlaşılabiliyor.

2. Facebook arama motoru desteğini alır: Facebook, arama motoru olarak bir numara olmasa da, Microsoft'un Bing hizmetini yanına alan bir Facebook'un bu açığını da kapatacağı öngörülebilir.

3. Facebook bağımlılığı: Aradan geçen yıllar, Facebook'a olan bağlılığı da artırdı. Bugün için 800 milyona yakın kullanıcıya ev sahipliği yapan sitenin önemli bir kitlesini 18 yaş altı gençler oluşturuyor. Google Plus'ın her ne kadar 25 milyon abonesi olsa da, Facebook sadece sayıyla bir aboneye sahip olmamakla birlikte aktif bir kullanıcıya da sahip.

4. 16 günde 25 milyon aboneye ulaşan Google Plus: Google, internetin bir numaralı ismi olma özelliğini kullanarak yeni servisini milyonlara olabildiğince hızlı ulaştırmaya ve onları ikna etmeye çalıştı. Bunun sonucu olarak 16 günlük süreçte 25 milyon kullanıcı, Google Plus'a "evet" dedi. Google Plus'ın aksine oldukça yavaş büyüyen Facebook ise var olan bir güçten faydalanmayarak kullanıcıları kendine çekmeyi başarmıştı.

5. Facebook sevgisi: İnsanlar pek dillendirmese de Facebook'un bir üniversitede insanları birbirine bağlayan bir portal olarak hayata merhaba demesini hep etkileyici bulmuştur. Bir başarı hikayesi olarak da nitelendirilebilecek Facebook, yeni bir milyarderi, Mark Zuckerberg'i ortaya çıkarmıştı. Oysa Google'ın Plus servisi için aynı başarı hikayesinden elbette söz edemiyoruz