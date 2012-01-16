Google Nexus Adı TV'lere Geliyor

Google kendisine akıllı telefonlardaki gibi Nexus adı ile Nexus TV ürettirecek. Android tabanlı akıllı TV'ler gittikçe gelişiyor.

Google'ın referans modelleri olan Nexus, tabletlerden sonra Akıllı TV dünyasına da adım atacak. Google'ın LG ile ortak üreteceği Google Nexus TV, Android tabanlı Google TV arayüzünü kullanacak. LG'nin CES 2012'de kumanda ile kişiselleştirilmiş Google TV modelini tanıtmasından sonra, Google TV'nin referans ürününü kaptığı ifade ediliyor.

Google Ürünü Müdürü Rishi Chandra, Google TV ürünlerinin kolay kullanıma sahip olup, kişiselleştirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Google açıklama ile LG'ye göz kırpmayı ihmal etmedi. Android akıllı telefon pazarı gibi akıllı TV platformu da patlama yapacak gibi görünüyor.