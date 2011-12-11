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Google nasıl kazanıyor

Ücretsiz bir işletim sistemi olan Android, nasıl oluyor da Google'a servet kazandırabiliyor?

Google nasıl kazanıyor

Ücretsiz bir işletim sistemi olan Android, nasıl oluyor da Google'a servet kazandırabiliyor?

11 Aralık 2011 Pazar 21:55
Google nasıl kazanıyor
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Bir yanda Android işletim sistemi ve kullanıcıya sağladığı özgürlük duygusu, diğer yandaysa her şeyin bir düzen içerisinde gittiği iPhone... Peki, Android işletim sisteminin rakibi karşısındaki en büyük özelliği sadece sunduğu özgürlük mü? Google'ın Android'i üreticilere bedava dağıtmasının nedeni ne?

Bu tarz ilginç durumlar pek tabi piyasa analizcileri tarafından yakından takip edildiği gibi, Google'ın ürünlerden sorumlu başkan yardımcısı Marissa Mayer gibi kişiler tarafından da yakın takip altında. Mayer, geçtiğimiz günlerde yapılan LeWeb konferansında şu sözleri sarf etti: "Örnek vermek gerekirse, Google Maps, Android platformunda gerçekten harika işler yaptı. Bunun en büyük sebebi, Android işletim sistemi üzerinde daha çok şey yapabilmemiz."

Googe'ın kazancının büyük bir bölümün reklamlarda olduğunu düşünürsek Mayer sözlerinde bir hayli haklı. Bu sözler, aynı zamanda Google2ın Android'den nasıl para kazandığını da gösteriyor. 

Mayer, telefonla ile konuşma ve mesajlaşmadan sonra en çok kullanılan mobil özelliğin Google Maps olduğunadikkat çekiyor. Siz Google Maps kullanırken gösterilen reklamlar, Google'a kazanç olarak geri dönüyor. Örnek olarak Maps'in neden verildiği de açık: Maps'te gösterilen reklamlar, siz neredeyseniz orayla ilgili olabiliyor. 

Yer bildirimi bilgilerinin de Google+ üzerinden paylaşılabilmesinin, kullanıcılar için ne derece büyük bir önem taşıdığını da sözlerine ekleyen başkan yardımcısı, 10 milyondan fazla insanın her gün yer bildirimi bilgisi verdiğine de değindi. Bu da, Google'ın reklamlarla amaçladığı noktaya ulaşmasındaki diğer bir etken...

Son Güncelleme: 11.12.2011 21:55
Anahtar Kelimeler:
GoogleAndroid
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