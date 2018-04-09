Google'da öyle aramalar yaptılar ki

Siz Google'da ihtiyacınız olan soruları soruyor olabilirsiniz ama bazıları var ki cinayet işlemeyi düşünüp cesedi nasıl saklayacağını bile Google'a soruyor! İşte Google'da yapılan en tuhaf aramalar..

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