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Google'da öyle aramalar yaptılar ki

İşte Google'da yapılan en tuhaf aramalar..

Google'da öyle aramalar yaptılar ki

İşte Google'da yapılan en tuhaf aramalar..

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:06
Google'da öyle aramalar yaptılar ki
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Siz Google'da ihtiyacınız olan soruları soruyor olabilirsiniz ama bazıları var ki cinayet işlemeyi düşünüp cesedi nasıl saklayacağını bile Google'a soruyor! İşte Google'da yapılan en tuhaf aramalar..

Yapılan arama: Bir cesedi nasıl saklarım?

Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 1000 kez

Yapılan arama: Kedimin beni sevmesini nasıl sağlarım?

Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 390

Yapılan arama: Lady Gaga çıplak

Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 135 bin

Yapılan arama: Lady Gaga bir erkek mi

Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 18 bin

Yapılan arama: Kedi flörtü

Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 110

Yapılan arama: Kırılan bir kalp nasıl tamir edilir

Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 10 bin

Yapılan arama: Ona nasıl çıkma teklifi edebilirim

Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 15 bin

Yapılan arama: Cinayetten nasıl paçayı kurtarırım

Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 2 bin

Yapılan arama: Neden evlendim?

Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 40 bin

Yapılan arama: Sayısal lotoyu nasıl tuttururum

Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 40 bin

Yapılan arama: İşimden nefret ediyorum

Ayda kaç kez aranıyor: Ortalama 22 bin

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