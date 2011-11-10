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Google Atatürk'ü tek karanfille andı

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 73. ölüm yıl dönümünü...

Google Atatürk'ü tek karanfille andı

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 73. ölüm yıl dönümünü...

10 Kasım 2011 Perşembe 13:46
Google Atatürk'ü tek karanfille andı
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Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 73. ölüm yıl dönümünü ''www.google.com.tr''de yayımladığı bir kırmızı karanfille andı.

Google Türkiye ana sayfasındaki kırmızı karanfilin üstüne gelindiğinde ''Atatürk'ü anma günü'' yazısı görülüyor. ''Doodle'' olarak nitelendirilen özel tasarımlı logolar, 1999 yılından itibaren Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından kullanıldı.

Doodle uygulamaları, tüm dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca, internet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Son Güncelleme: 10.11.2011 13:46
Anahtar Kelimeler:
AtatürkGoogle10 KasımArama Motoru
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