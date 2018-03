GMAİL BAŞTAN ŞAĞI DEĞİŞİYOR

Gmail'in, kullanımı kolaylaştırmayı amaçlayan yeni temaları ve özellikleri kullanıma sunuldu. Yeni stil, Google'ın Google+ ve Google.com'da kullandığı yeni tasarıma uyum sağlıyor.



Google, yeni Gmail arayüzünü şimdilik isteğe bağlı olarak kullanıcılara sunuyor. Hesabınıza girdiğinizde yeni arayüzü kullanmayı tercih ederseniz, karşılaşacağınız yenilikler arasında ise şunlar var:



- Dinamik pencere boyutlandırma ile tarayıcınızın pencere boyutuna ayak uydurabilen bir Gmail. Pencere boyutunuza göre sütun ve satırlar, boşluğu kullanacak biçimde kullanılıyor.



- Bir e-postayı açtığınızda, e-postayı gönderen kişinin adının sol tarafında kişiye ait profil fotoğrafı yer alıyor.



- Geliştirilen arama seçenekleri ile Gönderen, Alıcı, Konu, İçerdiği Kelimeler, İçermediği kelimeler alanları sunuluyor.



- Konuşmalarda her kişi için farklı bir renk gösterilmiyor. Bunun yerine profil fotoğrafı kullanılıyor.



- HD temalar, Google belirtmemiş olsa da bazı konumlarda yeni reklamlar.



Bunların yanında etiketler ve sohbet kişileri artık her zaman görünüyor, sol gezinti paneli daha çok veya daha az kişi ve etiket göstercek şekilde düzenlenebiliyor.