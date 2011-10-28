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Gizemli bir gök cismi keşfedildi

Güneş Sistemi'nden binlerce ışık yılı uzakta üç yeni gezegen ve gizemli bir gök cisminin keşfedildiği....

Gizemli bir gök cismi keşfedildi

Güneş Sistemi'nden binlerce ışık yılı uzakta üç yeni gezegen ve gizemli bir gök cisminin keşfedildiği....

28 Ekim 2011 Cuma 12:11
Gizemli bir gök cismi keşfedildi
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Penn Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Bölümü'nden Prof. Alex Wolszczan önderliğindeki uluslararası bir ekip, Hobby-Eberly teleskobunu kullanarak her biri ölmekte olan bir yıldızın yörüngesinde bulunan üç gezegen keşfetti.

Wolszczan, HD 240237, BD 48 738 ve HD 96127 adı verilen yıldızlardan birinin yörüngesinde bir de gizemli gök cisminin bulunduğunu açıkladı. Güneş Sistemi dışında gezegenleri bulan ilk gök bilimci olan Wolszczan, yeni keşfedilen gezegenlerin Güneş Sistemi'ne oranla daha gelişmiş olduğunu belirtti.

Wolszczan, ölmekte olan yıldızların, şişerek "kırmızı dev" haline geldiğini ve yakında yörüngesinde bulunan gezegenleri yutacağını söyledi. Güneş'in de kırmızı deve dönüşerek yörüngesinde bulunan Dünya ve diğer gezegenleri yutacağını söyleyen Wolszczan, bunun 5 milyar yıldan önce olmasının beklenmediğini sözlerine ekledi.

Ölmekte olan yıldızların çevresinde gezegen sistemlerinin oluşumuna ışık tutması beklenen keşif, aynı zamanda gök bilimcilerin metal içeriğin ölmekte olan yıldızların hareketini nasıl etkilediğini anlamasına da olanak tanıyacak. Keşif, "Astrophysical Journal" adlı derginin aralık sayısında yayımlanacak.

Son Güncelleme: 28.10.2011 12:11
Anahtar Kelimeler:
UzayGüneşGezegenSistemiGök
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