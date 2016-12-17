Gençlik İksiri Bulundu Mu?



ABD’nin California eyaletindeki Salk Institute biyoteknoloji kuruluşundaki araştırmacılar, fareler üzerinde uyguladıkları yeni tür bir gen terapisinde gençleştirmeyi mümkün kıldıklarını iddia etti.‘Cell’ adlı bilim dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar, terapiyi erken yaşlanma genetik bozukluğu olan bir grup fare üzerinde uyguladı. Bu yöntemde mevcut hücreler, kök hücrelere dönüştürüldü.Bu kök hücrelerin genetik olarak yeniden programlanmasıyla da bu farelerin ömrü terapinin uygulanmadığı aynı koşula sahip farelere göre yüzde 30 arttı. Bu deneklerde kansere yol açan tümör oluşumuna da rastlanmadı. Bu yöntemin insanlar üzerinde uygulanmasına yıllar olduğu söyleniyor.İNGİLTERE’nin önemli üniversitelerinden College London Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre ise, 50 yaş üzerindeki kadın ve erkekler hayatlarından daha fazla zevk alıyor. British Medical Journal dergisinde yayımlanan araştırma, İngiltere’de yaşayan 50 ile 60 yaş arasındaki 9 bin 365 kadın ve erkek üzerinde yapıldı. Katılımcılara her iki yılda bir aile yaşamı, sosyal çevre ve iş yaşamı soruldu. Bu üç alanda da mutlu olduklarını söyleyen kişilerin ölüm risklerinin yüzde 24 daha az olduğu belirlendi. Bilim insanları, mutlu olmanın endişe ve depresyonu azalttığı gibi adrenalin ve kolestrolü de azalttığını ve kalbe yadımcı olduğunu ekledi.