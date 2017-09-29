Gelecekte Otomobillerin Hepsi Böyle mi Olacak?

Arabaları hep benzer şekillerde görüyoruz. Aerodinamik bir gövde, dört tekerlek, direksiyon, motor, yürüyen aksam ve koltuklar. Büyük ihtimalle tam otonom robotik araçlar sokaklara çıkıncaya kadar da bu öğeleri barındıracaklar. Ama kendi kendine gidebilen ve bir şoföre ihtiyaç duymayan robot arabalar yayılmaya başladığında, komple farklı tasarımlar da görebiliriz. Renault ve İngiltere'deki Central Saint Martins (CSM) tasarım okulunun ortak yarışmasında kazanan bu araç gibi.Fransız otomotiv firması tasarım öğrencilerine açık çek vermiş ve geleceğin arabasını tasarlamalarını istemiş. Bu yarışmada öğrenciler ise epey uçmuşlar. Yarışmanın finalistleri Renault'un kıdemli tasarımcıları ve CSM yöneticileri tarafından değerlendirilmiş. Yarışmada Anthony Lo isimli öğrenci birinci seçilmiş. Lo'nun tasarladığı araç bir arabadan çok bir küre şeklinde bir uzay gemisini andırıyor.Araç hareket için tekerlekler değil, manyetik levitasyon teknolojisi kullanıyor. Yani yerden biraz yükselerek, sürtünme olmadan manyetik bir alan üzerinde gidebiliyor.Tekerlek olmadığı için durma, dönme veya başka bir yöne hareket etme konusunda sıkıntıları olmuyor. Bu araçlar bir veya iki kişi taşıyacak şekilde planlanmış. Ama çevrelerindeki manyetik bantlar sayesinde ek küreler birbirine takılıp, beraber yolculuk yapabiliyorlar. Şeffaf kürelerin içindeki yolcu koltukları dönüp, insanların yolculuk boyunca sohbet etmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış.