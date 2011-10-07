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Geleceğe Dönüş gerçek oldu!

28 yıl öncesinde kalmışken bir anda bugünle tanışsanız neler olurdu? Bu adam işte bunu yaşadı!

Geleceğe Dönüş gerçek oldu!

28 yıl öncesinde kalmışken bir anda bugünle tanışsanız neler olurdu? Bu adam işte bunu yaşadı!

07 Ekim 2011 Cuma 15:13
Geleceğe Dönüş gerçek oldu!
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28 yıl öncesinde kalmışken bir anda bugünle tanışsanız neler olurdu?

Bu adam işte bunu yaşadı!

Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve bundan 5 veya 10 yıl sonra bizi ne gibi gelişmelerin beklediğini kestirmek mümkün değil. Bir an için bundan 28 yıl sonrasına ışınlandığınızı düşünün. Bugünkü bilgilerinizle 28 yıl sonrasının yaşam ve teknoloji koşullarına ayak uydurabilir miydiniz?

Pek çoğumuz için ancak kabuslarımızda görebileceğimiz bu senaryo 46 yaşındaki Randall Lee Church için gerçek oldu. Bundan tam 28 yıl önce işlediği bir suç nedeniyle 18 yaşında hapishaneye düşen Church geçtiğimiz günlerde cezasını tamamlayıp salıverildi. Fakat Church'ü dışarıda çok kötü bir sürpriz bekliyordu.

İnsanların ellerinde cep telefonları, pek çok şeyin internet odaklı hale gelmiş olması ve yeni nesil arabalar...

Tüm bunlardan habersiz olarak geçirdiği 28 yıldan sonra Church gördüklerini kaldıramadı. Bir süre kendisine bir bilim kurgu senaryosu gibi gelen yaşama ayak uydurmaya çalışsa da yaşadığı teknoloji şoku nedeniyle bunalıma giren Church, bu durumla baş edebilmek için kendisine mantıklı gelen tek şeyi yaptı: Hapishaneye dönmek için suç işledi. Ceza alabilmek için bir ev yakan Church şu anda yeniden hapishanede ve ömrünü onun için her şeyin çok daha kolay olduğu dört duvar arasında geçirmeyi planlıyor...

Son Güncelleme: 07.10.2011 15:13
Anahtar Kelimeler:
GeleceğeDönüş
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