Galaxy S10'un işlemcisi belli oldu

Samsung, bu yıl tanıttığı Galaxy S9 modellerinde yer verdiği Exynos 9810 / Snapdragon 845 yonga setine yer vermişti. Ancak bu her iki varyantlı yonga seti de Apple’ın iPhone X’da kullandığı Apple A11 Bionic‘in gerisinde kalmıştı. Samsung, önümüzdeki yıl tanıtacağı yeni amiral gemisi ile zirveye yeniden ortak olacak gibi görünüyor.

2019’un başlarında tanıtılacak olan Galaxy S10 modelinde Exynos 9820yonga setinin ve Mali-G76 grafik biriminin kullanılması bekleniyor. Exynos 9820 yonga setinin 3.3 GHz hızında çalışması bekleniyor.

2+2+4 DynamIQ adı verilen yeni teknoloji ile çalışacak olan bu yonga setinin çekirdekli, verimlilik konusunda olduğu kadar, pil tüketiminde de kullanıcısını memnun edecek.

Mali-G76 grafik birimi ise 7nm işlemci üzerinde görülen ilk ARM yapımı olacak. 18 çekirdekli bir yapıda olması beklenen Mali-G76 grafik birinin, performans canavarı olacağı söyleniyor.

Samsung, bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda da hem Exynos hem de Snapdragon yonga setlerinin yer aldığı iki farklı varyant ile karşımıza çıkacak. Çift kamera kurulumun her iki Galaxy S10 modelinde yer alacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Son olarak S10’un ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim.