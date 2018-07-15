banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89898
ALTIN
193.922
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4048
EURO
5.6556
Yarın 5 saat elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
42 bin dolar nakit parayla çıkış yapmaya çalıştı
42 BİN DOLAR İLE YAKALANDI
Misafirliğe gittikleri evi soydular
MİSAFİRLİĞE GİTTİKLERİ EVİ SOYDULAR
Umut tacirleri yakalandı
UMUT TACİRLERİ YAKALANDI
banner282

Galaxy S10'un işlemcisi belli oldu

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10'un işlemcisi ve grafik birimi belli oldu

Galaxy S10'un işlemcisi belli oldu

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10'un işlemcisi ve grafik birimi belli oldu

15 Temmuz 2018 Pazar 17:31
Galaxy S10'un işlemcisi belli oldu

Samsung, bu yıl tanıttığı Galaxy S9 modellerinde yer verdiği Exynos 9810 / Snapdragon 845 yonga setine yer vermişti. Ancak bu her iki varyantlı yonga seti de Apple’ın iPhone X’da kullandığı Apple A11 Bionic‘in gerisinde kalmıştı. Samsung, önümüzdeki yıl tanıtacağı yeni amiral gemisi ile zirveye yeniden ortak olacak gibi görünüyor.

2019’un başlarında tanıtılacak olan Galaxy S10 modelinde Exynos 9820yonga setinin ve Mali-G76 grafik biriminin kullanılması bekleniyor. Exynos 9820 yonga setinin 3.3 GHz hızında çalışması bekleniyor.

2+2+4 DynamIQ adı verilen yeni teknoloji ile çalışacak olan bu yonga setinin çekirdekli, verimlilik konusunda olduğu kadar, pil tüketiminde de kullanıcısını memnun edecek.

Mali-G76 grafik birimi ise 7nm işlemci üzerinde görülen ilk ARM yapımı olacak. 18 çekirdekli bir yapıda olması beklenen Mali-G76 grafik birinin, performans canavarı olacağı söyleniyor.

Samsung, bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda da hem Exynos hem de Snapdragon yonga setlerinin yer aldığı iki farklı varyant ile karşımıza çıkacak. Çift kamera kurulumun her iki Galaxy S10 modelinde yer alacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Son olarak S10’un ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iPhone zammı feci vurdu!
iPhone zammı feci vurdu!
İşte en şanslı kan grubu...
İşte en şanslı kan grubu...
Telefonunuz Sizi Gizlice Dinliyor Olabilir!
Telefonunuz Sizi Gizlice Dinliyor Olabilir!
Whatsapp’tan son haber! Yeni dönem bugün başladı!
Whatsapp’tan son haber! Yeni dönem bugün başladı!
‘Facebook’a çocuğunun fotoğrafını koyma’
‘Facebook’a çocuğunun fotoğrafını koyma’
iOS 12 public beta çıktı
iOS 12 public beta çıktı
Instagram'ın değeri 100 milyar doları aştı
Instagram'ın değeri 100 milyar doları aştı
Böceklerin dünyanın manyetik alanını kullanıyor
Böceklerin dünyanın manyetik alanını kullanıyor
Google ölüm ihtimalini hesaplamaya başladı
Google ölüm ihtimalini hesaplamaya başladı
iPhone sahiplerine WhatsApp’tan kötü haber!
iPhone sahiplerine WhatsApp’tan kötü haber!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim