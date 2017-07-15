Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz 2017 Cumartesi 12:43

Galaxy Note 8 Bu Tarihte Satışta!

Galaxy Note 8 Bu Tarihte Satışta!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Galaxy Note 8 Bu Tarihte Satışta!
Samsung'un yeni üst seviye telefonu Galaxy Note 8'in çıkış tarihi 23 Ağustos olarak netleşti.

Geçtiğimiz ay Samsung Galaxy Note 8'in Ağustos ayında duyurulacağına dair haberler çıkmıştı. Samsung'a yakın kaynaklardan biri ise telefonun tanıtım tarihinin 23 Ağustos olacağını kaydetti. Başka bir kaynak olan The Investor ise Samsung'un bir yöneticisinin kesin bir tarih vermeyip Ağustos ayını doğruladığını bildirdi.
Samsung'un, Galaxy S8'in beklenmedik bir şekilde düşük satış rakamlarında seyretmesini telafi etmek için Note 8'i düşünülenden daha erken bir tarihte duyuracağı biliniyordu.

Ayrıca, VentureBeat'ten Evan Blass'a göre, yeni cihaz Galaxy S8 Plus ile aynı ekran büyüklüğüne, yani 6.2 inç ekrana sahip olacak. Çift kamera sisteminin yanı sıra ekstra S Pen ile gelecek.

Blass, iki kameranın yatay olarak konumlandırılacağını ve bunların 12 megapiksel sensörden oluşacağını belirtti. Parmak izi sensörü aynı zamanda S8'deki gibi kameraların yanında olacak.

Telefonun etiket fiyatı ise 999 euro veya ABD'de 900 doların'ın biraz üzerinde olacak. Note 8, siyah, mavi ve altın rengi olarak teknoloji raflarında yerini alacak.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp İçin Devrim Gibi Yenilik! WhatsApp İçin Devrim Gibi Yenilik!
Şişe Kapağı Büyüklüğünde Uçan Drone’lar Geliyor Şişe Kapağı Büyüklüğünde Uçan Drone’lar...
Robot Sandalye Ayakta Çalışanlara Deva Olacak Robot Sandalye Ayakta Çalışanlara Deva Olacak
Youtube’da Yeni Rekor! Gangam Style’ı Zirveden Etti! Youtube’da Yeni Rekor! Gangam Style’ı Zirveden...
Virüs Girdiğini Düşündüğünüz An O Butona Basın! Virüs Girdiğini Düşündüğünüz An O Butona...
ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA OKUYUN! ÖLDÜKTEN SONRA HESAPLARINIZA NE OLACAK? MUTLAKA...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

WhatsApp İçin Devrim Gibi Yenilik!

Haberi Oku