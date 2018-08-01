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FIFA 19’un çıkışına az bir süre kaldı… FIFA 19 Türkiye’de kaç lira olacak?

Futbol oyunları tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olan FIFA 19'un çıkışına kısa bir süre kaldı ve FIFA 19'un Türkiye fiyatları belli oldu. Oyun fiyatlarının yükselmei son günlerde sık sık konuşulsa da FIFA 19'un fiyatı dudak uçuklattı...

FIFA 19’un çıkışına az bir süre kaldı… FIFA 19 Türkiye’de kaç lira olacak?

Futbol oyunları tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olan FIFA 19'un çıkışına kısa bir süre kaldı ve FIFA 19'un Türkiye fiyatları belli oldu. Oyun fiyatlarının yükselmei son günlerde sık sık konuşulsa da FIFA 19'un fiyatı dudak uçuklattı...

01 Ağustos 2018 Çarşamba 19:35
FIFA 19’un çıkışına az bir süre kaldı… FIFA 19 Türkiye’de kaç lira olacak?

FIFA 19’un Türkiye’de ne kadara satılacağı belli oldu. PC, Xbox One ve PS4’teki fiyatların her biri ayrı ayrı dudak uçuklatıyor. PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için 28 Eylül’de satışa sunulacak olan FIFA 19’un bütün platformlardaki ön sipariş fiyatı belli oldu. Fiyatlar yüksekliğiyle şaşırttı…

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FIFA 19 TÜRKİYE’DE KAÇ LİRAYA SATILACAK?

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Ultimate Sürüm)
Xbox One: 498 TL
PS4: 500 TL
PC: 518 TL (90 Euro)

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Şampiyon Sürümü)
Xbox One: 458 TL
PS4: 450 TL
PC: 460 TL (80 Euro)

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Standart Sürüm)
Xbox One: 358 TL
PS4: 359 TL
PC: 345 TL (80 Euro)

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