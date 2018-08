FIFA 19’un çıkışına az bir süre kaldı… FIFA 19 Türkiye’de kaç lira olacak?

FIFA 19’un Türkiye’de ne kadara satılacağı belli oldu. PC, Xbox One ve PS4’teki fiyatların her biri ayrı ayrı dudak uçuklatıyor. PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için 28 Eylül’de satışa sunulacak olan FIFA 19’un bütün platformlardaki ön sipariş fiyatı belli oldu. Fiyatlar yüksekliğiyle şaşırttı…

FIFA 19 TÜRKİYE’DE KAÇ LİRAYA SATILACAK?

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Ultimate Sürüm)

Xbox One: 498 TL

PS4: 500 TL

PC: 518 TL (90 Euro)

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Şampiyon Sürümü)

Xbox One: 458 TL

PS4: 450 TL

PC: 460 TL (80 Euro)

FIFA 19 Ön Sipariş Fiyatları (Standart Sürüm)

Xbox One: 358 TL

PS4: 359 TL

PC: 345 TL (80 Euro)