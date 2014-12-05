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Ferrari FXX K Resmi Olarak Tanıtıldı

1050 bg‘lik İtalyan Aygırı

Ferrari FXX K Resmi Olarak Tanıtıldı

1050 bg‘lik İtalyan Aygırı

05 Aralık 2014 Cuma 17:41
Ferrari FXX K Resmi Olarak Tanıtıldı
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1050 bg‘lik İtalyan Aygırı
Ferrari, 1050 bg’lik FXX K’yı Abu Dabi’de tanıttı.



Resmi olarak LaFerrari XX olarak anılan ve LaFerrari üzerine geliştirilen FXX K tanıtıldı. İsminde ‘K’ ise hibrit otomobilde kullanılan ve Formula 1’den yollara aktarılan KERS sistemine gönderme yapılıyor.



860 bg’lik V12 motor ile birlikte 190 bg’lik elektrik motoruna sahip olan FXX K’nın maksimum torku ise 900 NM’nin üzerinden.



6.2 lt’lik V12, yeni egzantrik millerine ve modifiye edilmiş mekanik iticili supaplara sahip. Emme manifoldu ise yeniden tasarlanmış. Egzoz sistemi de elden geçirilmiş ve susturucular iptal edilerek gaz çıkışı rahatlatılmış.

Optimize edilmiş HY-KERS sistemi, sürücü tarafından tercih edilebilen dört farklı moda sahip bir elektronik kontrol sistemi tarafından yönetiliyor.

Tasarımı daha da saldırganlaştırılan FXX K, standart versiyondan 30 mm daha alçaltılmış sürüş yüksekliğine sahip. Ferrari, yapılan aerodinamik iyileştirmeler ile yere bastırma kuvvetinin yüzde 50 artırıldığını belirtiyor. 200 km/ s hiza ulaştığında otomobilin yere uyguladığı bastırmak kuvveti 540 kg olarak açıklanıyor. Bu bir yol otomobilinin uyguladığının iki katı.

Saece 32 adet üretilmesi beklenen otomobilin satış fiyatı 2.7 milyon dolar olarak açıklanırken tanıtıldığı gün tamamı satıldı.  

Son Güncelleme: 05.12.2014 17:46
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1050 Bg‘lik İtalyan AygırıFerrari1050 Bg’lik FXX K’yı Abu Dabi’de Tanıttı.
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