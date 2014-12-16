Ferrari Fiyatına Altın Bisiklet

İngiltere merkezli ‘Goldgenie’ şirketi 24 ayar altından bisiklet üretti.



Gövdesinden, pedallarına kadar tamamı altından üretilen bisikletin fiyatı 250 bin sterlin (900 bin lira) olarak açıklandı. Fiyatıyla lüks Otomobil markası Ferrari’yi geride bırakan ürün için çeşitli seçenekler sunan şirket, bisikletin pedal ve direksiyon kısımlarını değerli taşlarla süsleyebiliyor. Şirket yetkilileri, son olarak değerli taşlarla süslü klozet siparişi aldıklarını açıkladı.