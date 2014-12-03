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Farklı Bir S6'ya Hazırlanın!

Yeni dedikodular eğer doğruysa Galaxy S6 çıktığında, onun çok özel bir sürümüyle daha tanışabiliriz!

Farklı Bir S6'ya Hazırlanın!

Yeni dedikodular eğer doğruysa Galaxy S6 çıktığında, onun çok özel bir sürümüyle daha tanışabiliriz!

03 Aralık 2014 Çarşamba 15:24
Farklı Bir S6'ya Hazırlanın!
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Samsung'un Galaxy S6'yı baştan tasarlayacağına ve onun ismini değiştirebileceğine dair söylentiler kulağımıza gelmekteydi. Yeni bir rapor ise Galaxy S6'nın Galaxy Note Edge'in kavisli kenarını kendine örnek alan bir sürümünün olacağıını söylüyor.

Sammobile'ın iddiasına göre Samsung, aynı Galaxy Note Edge'e benzeyen, tek yanı kavisli bir ekrana sahip bir Galaxy S6 Edge'i önümüzdeki sene tanıtacak. Böyle bir telefonun Galaxy S6'dan ne kadar sonra tanıtılacağı, Edge gibi kısıtlı olarak mı üretileceği ise bilinmiyor.

Sitenin bilgilerinin sağlamlığını doğrulamak şimdilik mümkün değil, ancak anlaşılan, Samsung'un gelecekte kavisli ekranlara önem vermeye başladığı. 

Son Güncelleme: 03.12.2014 15:26
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