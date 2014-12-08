Fare Beynine İnsan Beyin Hücreleri Nakledildi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentindeki Rochester Üniversitesi bilim insanları beyin hastalıklarını daha iyi anlamak ve tedavi yöntemleri bulabilmek için bir grup farenin beynine insan beyin hücreleri nakletti. Operasyondan bir yıl sonra, beyinlerine insan hücresi enjekte edilen farelerin, diğer farelerden daha akıllı olduğu ortaya çıktı.

Araştırma ekibinden Steve Goldman, insan beyin hücresi nakledilse de farelerin yine fare gibi hareket ettiklerini belirterek, “Burada amacımız, beyin ile ilgili hastalıkları daha kolay araştırabilmek ve çalışmalarımızdaki hayati riskleri bertaraf edebilmek için bu yola başvurduk” dedi. Fare beynine insan hücrelerini nasıl naklettiklerini da anlatan Goldman, “İnsan hücrelerini bir embriyodan alıp bir yavru farelerin beynine enjekte ettik. Farelerin beyinlerindeki insan hücresi yıldız şeklinde gelişti. Her farenin beynine 300 bin adet insan hücresi naklettik. Bir yıl sonra bu hücreler 12 milyona çıktı. Bu hücreler zamanla farelerin kendi hücrelerini beyinden dışarı atmayı başardı” şeklinde konuştu. Operasyonla beyinlerine insan hücresi enjekte edilen farelerin diğer farelerden daha akıllı olduğunu kaydeden Steve Goldman, “Hafızalarının dört kat daha geliştiğini gözlemledik” diye konuştu.