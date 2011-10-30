Facebook'u Korsanlar Bastı

Sitenin güvenlik uzmanları hackerların 24 saatiçinde 600 bin kullanıcının hesap şifresinikırmaya çalıştığını söyledi. Hackerların kişilerin fotoğraf, mesaj ve diğer kişiselbilgilerini çalmak istedikleri açıklandı.Facebook yönetimi hackerların yaptıkları her denemenin başarılı olmadığını söyledi.Güvenlik uzmanları açıklanan bu rakamın ciddi endişe uyandırdığını ve kullanıcılarınarkadaş eklerken artık daha dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti. Site, gelinen bu aşamada önlemlerini çoğaltmaya karar verdiğini açıkladı. Hackerlarla başı dertte olan sitenin güvenlik yöneticileri, önümüzdeki hafta açıklayacakları yeni güvenlik önlemlerinde bu konuya değiniceklerini belirtti.