Facebook’tan Yepyeni Emojiler!



Mark Zuckerberg'in kurduğu sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarına yepyeni bir özellik sundu. İşte yıllardır beklenen o özellik...“Sosyal medya” deyince ilk akla gelen sitelerin başında gelen Facebook, üyelerinin karşısına yepyeni bir özellikle çıktı. Şu an dünyanın en çok kulanıcısa sahip olan sosyal medya devi, kullanıcıların “beğenme” butonu altına 6 farklı emoji ekledi.Facebook’un bu özelliği sayesinde kullanıcılar artık beğeni butonuna bağlı kalmayarak istediği emoji ile tepkisini belirtebilecek. “Sevdim”, “haha”, “sevindim”, “vay canına”, “üzüldüm”, “kızdım” gibi.