Facebook'tan Sevindiren Güncelleme





Sosyal ağlarda vakit geçirdikçe fotoğraf paylaşmak da günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Ancak telefon kameralarının yetersiz olduğu noktalarda uygulamalar devreye giriyor. Facebook da yeni güncellemesiyle fotoğrafların daha iyi görünmesini sağlıyor.



FOTOĞRAF İYİLEŞTİRME SEÇENEĞİ



Facebook özellikle mobil uygulamalarda fotoğraf paylaşım işini bir parça daha geliştirmeye hazırlanıyor. Instagram'a eklediği yeni filtre seçeneklerinden sonra kendi uygulaması üzerinde de değişikliğe giden sosyal ağ devi, iOS kullanıcıları için otomatik fotoğraf iyileştirme seçeneğini devreye soktu.



GÜNCELLEME ANDROİD İÇİN DE GELECEK



Çok büyük değişiklikler yapmayan yeni iyileştirme seçeneği, fotoğrafları daha net ve parlak olacak şekilde ayarlayabiliyor. Aynı zamanda bu otomatik iyileştirme oranını kullanıcılar da fotoğrafı paylaşmadan değiştirebiliyor. Android için de yakın zamanda geleceği belirtilen güncellemeyi uygulamanın içindeki ayarlar sekmesinden kapatmak mümkün.