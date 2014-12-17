Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Facebook'tan Sevindiren Güncelleme

Sosyal ağlarda vakit geçirdikçe fotoğraf paylaşmak da günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Facebook'tan Sevindiren Güncelleme

Sosyal ağlarda vakit geçirdikçe fotoğraf paylaşmak da günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

17 Aralık 2014 Çarşamba 19:41
Facebook'tan Sevindiren Güncelleme
banner238

Facebook'tan Sevindiren Güncelleme


Sosyal ağlarda vakit geçirdikçe fotoğraf paylaşmak da günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Ancak telefon kameralarının yetersiz olduğu noktalarda uygulamalar devreye giriyor. Facebook da yeni güncellemesiyle fotoğrafların daha iyi görünmesini sağlıyor.

FOTOĞRAF İYİLEŞTİRME SEÇENEĞİ

Facebook özellikle mobil uygulamalarda fotoğraf paylaşım işini bir parça daha geliştirmeye hazırlanıyor. Instagram'a eklediği yeni filtre seçeneklerinden sonra kendi uygulaması üzerinde de değişikliğe giden sosyal ağ devi, iOS kullanıcıları için otomatik fotoğraf iyileştirme seçeneğini devreye soktu.

GÜNCELLEME ANDROİD İÇİN DE GELECEK

Çok büyük değişiklikler yapmayan yeni iyileştirme seçeneği, fotoğrafları daha net ve parlak olacak şekilde ayarlayabiliyor. Aynı zamanda bu otomatik iyileştirme oranını kullanıcılar da fotoğrafı paylaşmadan değiştirebiliyor. Android için de yakın zamanda geleceği belirtilen güncellemeyi uygulamanın içindeki ayarlar sekmesinden kapatmak mümkün. 

Son Güncelleme: 17.12.2014 19:42
Anahtar Kelimeler:
Facebooktan Sevindiren Güncelleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim