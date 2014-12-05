Facebook'tan "Ölüyoruz" Çığlığı

Bir inşaat şirketi tarafından turist vizesiyle Türkiye'den Rusya'ya götürülen 14 işçi, pasaportları ellerinden alınarak kaderlerine terk edildi.







Dört gündür aç susuz bırakılan işçiler, Facebook'ta paylaştıkları videoda "Ölüyoruz, yardım edin" diyerek yaşadıklarını anlattı. SABAH'a konuşan işçilerden Erol İnan, "İnşaatta mahsur kaldık. Yakalanırız korkusuyla dışarı çıkamıyoruz. Paramız da yok. Günlerdir şekerli suyla yaşıyoruz" dedi.

İlginç olay iddiaya göre şöyle gelişti: Rusya'da inşaat işleri yapan Gürgen Suliloviç ve Bahçeli adlı kişiler Sivas'ta 14 inşaat işçisini yaklaşık iki ay önce 28 günlük turist visesiyle Rusya'ya götürdü. Moskova'daki inşaatta çalışmaya başlayan işçilerin pasaportları çalışma vizesi alınacağı bahanesiyle ellerinden alındı.



ŞEKERLİ SUYLA YAŞIYORLAR



İki ay boyunca hiç para ödenmeyen işçiler, verilen sözler tutulmayınca Türkiye'ye geri döneceklerini söyleyerek pasaportlarını geri istedi. Ancak şirket sahipleri pasaportları vermek yerine işçileri bir minibüsle Kaluga kentinde bir inşaat alanına götürdü. Hiç paraları olmayan işçilere birkaç gün yemek getirildi. Ancak 4 günden beri yemek verilmeyen işçiler, inşaat alanında ölüme terkedildi. Yakalanacakları korkusuyla bir yere gidemeyen işçiler, paraları olmadığı için günlerdir şekerli suyla yaşamaya çalışıyor.



FACEBOOK'TAN YARDIM İSTEDİLER



İşçilerden Erol İnan yaşadıkları durumu videoya çekerek Facebook'ta paylaştı. Bir ateşin etrafında ısınmaya çalışan işçiler, "Burada mahsur kaldık. Yiyeceğimiz kalmadı. Konsolosluk ilgilenmiyor. Ölüyoruz, yardım edin" diyerek yetkililerden yardım istedi.

