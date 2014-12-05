Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Facebook'tan "Ölüyoruz" Çığlığı

Bir inşaat şirketi tarafından turist vizesiyle Türkiye'den Rusya'ya götürülen 14 işçi,

Facebook'tan "Ölüyoruz" Çığlığı

Bir inşaat şirketi tarafından turist vizesiyle Türkiye'den Rusya'ya götürülen 14 işçi,

05 Aralık 2014 Cuma 18:55
Facebook'tan
banner238

Facebook'tan "Ölüyoruz" Çığlığı
Bir inşaat şirketi tarafından turist vizesiyle Türkiye'den Rusya'ya götürülen 14 işçi, pasaportları ellerinden alınarak kaderlerine terk edildi.



Dört gündür aç susuz bırakılan işçiler, Facebook'ta paylaştıkları videoda "Ölüyoruz, yardım edin" diyerek yaşadıklarını anlattı. SABAH'a konuşan işçilerden Erol İnan, "İnşaatta mahsur kaldık. Yakalanırız korkusuyla dışarı çıkamıyoruz. Paramız da yok. Günlerdir şekerli suyla yaşıyoruz" dedi.
İlginç olay iddiaya göre şöyle gelişti: Rusya'da inşaat işleri yapan Gürgen Suliloviç ve Bahçeli adlı kişiler Sivas'ta 14 inşaat işçisini yaklaşık iki ay önce 28 günlük turist visesiyle Rusya'ya götürdü. Moskova'daki inşaatta çalışmaya başlayan işçilerin pasaportları çalışma vizesi alınacağı bahanesiyle ellerinden alındı.

ŞEKERLİ SUYLA YAŞIYORLAR

İki ay boyunca hiç para ödenmeyen işçiler, verilen sözler tutulmayınca Türkiye'ye geri döneceklerini söyleyerek pasaportlarını geri istedi. Ancak şirket sahipleri pasaportları vermek yerine işçileri bir minibüsle Kaluga kentinde bir inşaat alanına götürdü. Hiç paraları olmayan işçilere birkaç gün yemek getirildi. Ancak 4 günden beri yemek verilmeyen işçiler, inşaat alanında ölüme terkedildi. Yakalanacakları korkusuyla bir yere gidemeyen işçiler, paraları olmadığı için günlerdir şekerli suyla yaşamaya çalışıyor.

FACEBOOK'TAN YARDIM İSTEDİLER

İşçilerden Erol İnan yaşadıkları durumu videoya çekerek Facebook'ta paylaştı. Bir ateşin etrafında ısınmaya çalışan işçiler, "Burada mahsur kaldık. Yiyeceğimiz kalmadı. Konsolosluk ilgilenmiyor. Ölüyoruz, yardım edin" diyerek yetkililerden yardım istedi.
 

Son Güncelleme: 05.12.2014 18:57
Anahtar Kelimeler:
Facebooktan Ölüyoruz Çığlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim