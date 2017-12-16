Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501
Arslan'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arslan'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yaşam Mücadelesi Veriyor
Yaşam Mücadelesi Veriyor
Ete Büyük Zam Geldi!
Ete Büyük Zam Geldi!

Facebook’tan Kafa Dinlemek İsteyenler İçin ‘Sessize Al’ Butonu

Facebook’tan Kafa Dinlemek İsteyenler İçin ‘Sessize Al’ Butonu

16 Aralık 2017 Cumartesi 17:49
Facebook’tan Kafa Dinlemek İsteyenler İçin ‘Sessize Al’ Butonu
banner238
Yeni özellikle listenizde bulunan, rahatsız olmanıza rağmen silmek de istemediğiniz profillerden gelen mesajları 30 gün süreyle sessize alabileceksiniz.

Facebook’ta hepimizin o tip bir arkadaşı vardır. Hani şu hiç ilginizi çekmeyen, hatta belki de hoşlanmadığınız konular üzerinde onlarca gönderiler yapan tipler.

Arkadaşlıktan çıkarmak istemiyorsunuzdur ama… Ara vermek istersiniz ya hani. İşte Facebook bugün tam olarak bunu gerçekleştirmenizi sağlayacak bir şey yaptı ve ‘Sessizez Al (Snooze)’ adını verdiği bir buton ekledi. Arkadaşınızın profilinde bu butona tıkladığınızda, 30 gün boyunca haber akışınızda ona ait bir ileti görmeyeceksiniz.


Söz konusu özellik birkaç aydır deneme aşamasındaydı. ‘Bu özelliği kim kullanır ki?’ diye düşüneceğimiz bazı sosyal medya özellikleri vardır ama bu özelliğin geniş tabanlı olarak kullanılacağına eminiz.

Firmanın bir sözcüsü, Snooze özelliğinin kullanım durumlarıyla ilgili bazı örnekler verdi. Öğrencilar için final zamanlarında parazit yapan sayfaları dondurmak, tatildeyken aktif gönderiler yapan grupları susturmak, tatil indirimlerinin reklamlarını yapan sayfaları susturmak bunlardan bazıları. Gerçi reklamların susturulması, Facebook’un oldukça yoğun şekilde yürüttüğü reklam kampanyaları nedeniyle çok da işe yaramayacaktır ama, en azından düşünülmüş olması da yeterli.

Söz konusu özellik bugün itibariyle tüm Facebook kullanıcılarında aktif hale getiriliyor.

Son Güncelleme: 16.12.2017 20:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biz Susacağız Beyinler Konuşacak
Biz Susacağız Beyinler Konuşacak
Bilim İnsanları Parlayan Bitki Geliştirdi
Bilim İnsanları Parlayan Bitki Geliştirdi
Bunu Da Yaptılar: Ucuz iPhone X!
Bunu Da Yaptılar: Ucuz iPhone X!

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim