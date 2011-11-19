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Facebook'tan kaçamazsınız!

FacebooK'tan kaçış yok! Facebook'u kapatsak, hatta üye olmasak bile, meğer o hep ensemizdeymiş!

Facebook'tan kaçamazsınız!

FacebooK'tan kaçış yok! Facebook'u kapatsak, hatta üye olmasak bile, meğer o hep ensemizdeymiş!

19 Kasım 2011 Cumartesi 12:29
Facebook'tan kaçamazsınız!
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Facebook yetkilileri, bir milyara yaklaşan üyesinin son 90 günde ziyaret ettiği tüm web sitelerini günlüğe kaydettiğini itiraf etti. Bu zaten konuşulan bir şeydi ama itiraf ilk kez oluyor...

Facebook son haftalarda kullanıcıların çok fazla kişisel bilgisini internete açtığı nedeniyle Federal Ticaret Komisyonu ile bir tartışma içerisindeydi. Şimdi ise farklı bir gizlilik tartışması büyüyor: Facebook, siteyi ziyaret edenler hakkında hangi bilgileri topluyor? Facebook, sadece kedi web sitesini ziyaret eden kullanıcıları değil, milyonlarca üye olmayan kullanıcıyı da izliyor.

Facebook'un bunu yapması için herhangi üye olmayan bir kişinin, bir Facebook sayfasını ziyaret etmiş olması yeterli. Şirket bu işi Google, Adobe, Microsoft ve Yahoo gibi şirketlerin de başvurduğu çerez teknolojilerine başvurarak gerçekleştiriyor.

Bu tür bilgiler, sosyal medya siteleri için oldukça önemli, zira reklamları doğru kitlelere hedeflemek, sağlanan bu verilerle daha kolay oluyor. Bu arada, son zamanlarda tarayıcılara eklenen "beni izleme" işlevinin doğuşunda, bu tür izleme tekniklerinin meydana çıkmasının büyük rolu bulunuyor.

Son Güncelleme: 19.11.2011 12:29
Anahtar Kelimeler:
GoogleFacebookTeknolojiSosyalSitesiBilgisayarPaylaşımAdobe
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