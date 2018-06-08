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Facebook’ta skandal hata! Etkilenen 14 milyon kişinden biri olabilirsiniz…

Dev sosyal medya platformu Facebook'ta 14 milyon kullanıcıyı doğrudan etkileyen bir hata meydana geldi. Gizlilik ayarlarına etki eden bir hata sebebiyle sadece arkadaşlarına yönelik ya da küçük gruplar için paylaşım yapan kişilerin gönderilerinin “herkese açık” olarak değişmiş olabileceği ortaya çıktı.

Facebook’ta skandal hata! Etkilenen 14 milyon kişinden biri olabilirsiniz…

Dev sosyal medya platformu Facebook'ta 14 milyon kullanıcıyı doğrudan etkileyen bir hata meydana geldi. Gizlilik ayarlarına etki eden bir hata sebebiyle sadece arkadaşlarına yönelik ya da küçük gruplar için paylaşım yapan kişilerin gönderilerinin “herkese açık” olarak değişmiş olabileceği ortaya çıktı.

08 Haziran 2018 Cuma 22:59
Facebook’ta skandal hata! Etkilenen 14 milyon kişinden biri olabilirsiniz…

Facebook dünyanın en dikkat çeken sosyal medya platformları arasında ilk sıralardaki yerini koruyor. Facebook kullanıcıları hangi paylaşımları kimlerle paylaşacağına dair ayarları kendisi belirliyor. Gizlilik ayarlarında yaşanan bir sorun sebebiyle milyonlarca kişinin paylaşımları herkese açık hale geldi.

ABD’Lİ SOSYAL MEDYA KURULUŞU AÇIKLADI

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ABD’li sosyal medya kuruluşunun yaptığı açıklamaya göre, 18 Mayıs ile 27 Mayıs arasında sistemde etkin olan bir hata nedeniyle, yaklaşık 14 milyon kişinin paylaşımlarının otomatik olarak “herkese açık” olacak şekilde değişti.

O TARİHLERDEKİ PAYLAŞIMLARI KONTROL EDİN

Facebook'un Şef Gizlilik Yöneticisi Erin Egan yaptığı açıklamada , sosyal medya kullanıcılarından bu tarihte yaptığı paylaşımları kontrol etmesini isteyerek, özür diledi.

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