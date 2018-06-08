Facebook’ta skandal hata! Etkilenen 14 milyon kişinden biri olabilirsiniz…

Facebook dünyanın en dikkat çeken sosyal medya platformları arasında ilk sıralardaki yerini koruyor. Facebook kullanıcıları hangi paylaşımları kimlerle paylaşacağına dair ayarları kendisi belirliyor. Gizlilik ayarlarında yaşanan bir sorun sebebiyle milyonlarca kişinin paylaşımları herkese açık hale geldi.
ABD’Lİ SOSYAL MEDYA KURULUŞU AÇIKLADI
O TARİHLERDEKİ PAYLAŞIMLARI KONTROL EDİN
Facebook'un Şef Gizlilik Yöneticisi Erin Egan yaptığı açıklamada , sosyal medya kullanıcılarından bu tarihte yaptığı paylaşımları kontrol etmesini isteyerek, özür diledi.