Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Facebook'ta Erkeklerle Chat Yaptı Diye...

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta erkeklerle yazıştığını ileri sürdüğü 17 yaşındaki

Facebook'ta Erkeklerle Chat Yaptı Diye...

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta erkeklerle yazıştığını ileri sürdüğü 17 yaşındaki

30 Kasım 2014 Pazar 17:37
Facebook'ta Erkeklerle Chat Yaptı Diye...
banner238

Facebook'ta Erkeklerle Chat Yaptı Diye...
Bursa'da bir kişi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta erkeklerle yazıştığını ileri sürdüğü 17 yaşındaki üvey kızını kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı

İşten eve geldikten sonra 17 yaşındaki üvey kızı A.S.’nin sosyal paylaşım sitesi üzerinden erkeklerle yazıştığını gördüğü iddia eden 37 yaşındaki C.K. sinirlendi. Öfkesine hakim olamayan C.K., mutfaktan aldığı bıçağı tartıştığı üvey kızı A.S.’nin kalbine sapladı. Kanlar içinde kalan genç kız, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan C.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, öfkeli üvey babayı ise evde gözaltına aldı. İfadesi için karakola götürülen C.K., üvey kızını facebook’ta erkeklerle chat yaparken yakaladığı için bıçakladığını, onu daha önce de bu konuda uyardığını söyledi.
KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Karakoldaki ifadesinin ardından şüpheli C.K., detaylı ifadesi alınmak üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’na götürüldü. Yüzünü kapatarak içeri giren babanın ardından karakola getirilen 3 çocuk annesi Ş.K., kocasından şikayetçi olmadığını söyledi. Polisin şahit olarak ifadesini aldığı ve şubeye çocuklarıyla birlikte gelen anne Ş.K., olayın erkek meselesi yüzünden yaşandığını ve kızının facebook kullandığını söyledi.
ZANLININ İKİ FACEBOOK HESABI VAR VE...
Bu arada aynı sosyal paylaşım sitesinde iki ayrı hesabı bulunan üvey baba C.K.’nın, profilinde küçük oğlu ile fotoğrafı bulunan adresinin uygunsuz içeriklerden dolayı 15 Kasım 2011 tarihinde 14 gün arayla kapatıldığı iddia edildi. Şüpheli C.K.’nın hesabında, bunu ifade eden bir mesaj paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
Zanlı üvey babanın, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

Son Güncelleme: 30.11.2014 17:39
Anahtar Kelimeler:
Facebookta Erkeklerle Chat Yaptı Diye...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim