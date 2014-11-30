Facebook'ta Erkeklerle Chat Yaptı Diye...

Bursa'da bir kişi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta erkeklerle yazıştığını ileri sürdüğü 17 yaşındaki üvey kızını kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı



İşten eve geldikten sonra 17 yaşındaki üvey kızı A.S.’nin sosyal paylaşım sitesi üzerinden erkeklerle yazıştığını gördüğü iddia eden 37 yaşındaki C.K. sinirlendi. Öfkesine hakim olamayan C.K., mutfaktan aldığı bıçağı tartıştığı üvey kızı A.S.’nin kalbine sapladı. Kanlar içinde kalan genç kız, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan C.K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, öfkeli üvey babayı ise evde gözaltına aldı. İfadesi için karakola götürülen C.K., üvey kızını facebook’ta erkeklerle chat yaparken yakaladığı için bıçakladığını, onu daha önce de bu konuda uyardığını söyledi.

KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Karakoldaki ifadesinin ardından şüpheli C.K., detaylı ifadesi alınmak üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu’na götürüldü. Yüzünü kapatarak içeri giren babanın ardından karakola getirilen 3 çocuk annesi Ş.K., kocasından şikayetçi olmadığını söyledi. Polisin şahit olarak ifadesini aldığı ve şubeye çocuklarıyla birlikte gelen anne Ş.K., olayın erkek meselesi yüzünden yaşandığını ve kızının facebook kullandığını söyledi.

ZANLININ İKİ FACEBOOK HESABI VAR VE...

Bu arada aynı sosyal paylaşım sitesinde iki ayrı hesabı bulunan üvey baba C.K.’nın, profilinde küçük oğlu ile fotoğrafı bulunan adresinin uygunsuz içeriklerden dolayı 15 Kasım 2011 tarihinde 14 gün arayla kapatıldığı iddia edildi. Şüpheli C.K.’nın hesabında, bunu ifade eden bir mesaj paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Zanlı üvey babanın, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.