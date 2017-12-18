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Facebook’dan İstenmeyen Kişileri Susturma Özelliği!

Facebook’dan İstenmeyen Kişileri Susturma Özelliği!

18 Aralık 2017 Pazartesi 23:12
Facebook’dan İstenmeyen Kişileri Susturma Özelliği!
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Eğer duvarınızda birinin veya bir grubun paylaşımlarını kısa süre görmek istemiyorsanız, bu özellik işinize yarayacak...

Facebook üzerinde yüzlerce arkadaşı olan insanlar var. Hareketli bir sosyal hayat çok güzel olmakla beraber, bazen arkadaş olarak listenize eklediğiniz herkesin her attığı mesajı, fotoğrafı veya paylaşımı görmek istemeyebilirsiniz. Eğer sizin de duvarınıza bu türden gereksiz tonla mesaj yağıyorsa, belki Facebook'un yeni devreye aldığı özelliği ile bazı kişilerin paylaşımlarını görmemek işinize bile gelebilir.

Eylül ayınndan beri dünya çapında denemeleri yapılan “Snooze” (ertele) butonu, Facebook platformunda yeni yeni kullanılmaya başlanıyor. Bu özellik sabah kalkmadan önce alarmınızı birkaç kere ertelemeye benziyor. Birini bu buton aracılığı ile engellediğinizde arkadaşlığa devam ediyorsunuz fakat duvarınızda paylaşımlarını bir süreliğine görmüyorsunuz. Mesela sınavlara hazırlanırken biraz kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Veya Game of Thrones dizisinin son bölümünü izlemeden önce, herşeyi açık etmeye çok meraklı paylaşımcı kişileri bir süre engelleyebilirsiniz.
Bu özellik, halen Facebook'da kullanılmakta olan ”Unfollow” (takibi bırak) özelliğinden daha fazla kontrol sunuyor. Çünkü “Unfollow” kişileri takip etmeyi bırakırken, “Snooze“ ile kişiler dışında sayfalar ve gruplardan gelen paylaşımları da geçici olarak kapatmak mümkün oluyor. Bu özellik sayesinde seçtiğiniz kişinin paylaşımlarını 30 gün süreyle göremeyceksiniz. Bu süre sonunda kapatılıyor ve paylaşımlar duvarınızda tekrar görülebiliyor. Ayrıca istediğiniz zaman “Snooze” özelliğini kendiniz de kapatabilirsiniz. Karşınızdaki kişi susturulduğunu ise asla bilemeycek.

Son Güncelleme: 19.12.2017 00:38
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