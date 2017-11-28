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28 Kasım 2017 Salı 20:22

Facebook’da Korkutan Açık! Fotoğraflarınız Silinebilir…

Facebook'da Korkutan Açık! Fotoğraflarınız Silinebilir…
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İranlı bir yazılımcının fark ettiği Facebook açığı büyük tehlike oluşturuyor. Facebook'taki bu açık sayesinde istediğiniz kişinin fotoğrafını silebilirsiniz, hem de hiç fark edilmeden...

Facebook dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında başı çekmeye devam ediyor. Facebook’da milyonlarca insanın özel verileri bulunoyr, peki bu özel bilgiler ne kadar güvende? Webtekno tarafından aktarılan habere göre İranlı bir geliştirici, Facebook’ta istediğiniz kişinin fotoğrafını silebileceğiniz bir açık keşfetti.

ÇOK BÜYÜK GÜVENLİK AÇIĞI!
Puya Darabi’nin bu ayın başlarında Facebook'ta çok ciddi bir açık keşfetti. Açık sayesinde, sosyal medya platformundan herhangi bir fotoğrafı silebiliyorsunuz. Son derece basit bir kaç adımla silinebilen görseller, Facebook'a son gelen özelliklerden olan anket özelliği ile yapılabiliyor. Güvenlik açığı, yeni bir anket oluşturan herkesin yapabileceği bir şey. Anket oluşturulurken Facebook sunucusuna gönderilen istekteki resim kimliği(veya GIF) ile sosyal medyadaki herhangi bir fotoğrafın görsel kimliği değiştirilebiliyor. Bunu yaptıktan sonra anketi siz oluşturduğunuz için, istediğiniz gibi silebiliyorsunuz. Ankette yer alan görseli sildiğinizde ise, aynı görsel kimliğine sahip başka birisine ait olan fotoğraf da siliniyor.

FACEBOOK’A BİLDİRDİ 10.000 DOLAR KAZANDI
Darabi, bu olayı Facebook'a bildirdikten sonra 10.000 dolar kazandı. Bu şekilde bir kişinin paylaştığı tüm fotoğrafları silebilirsiniz. Bu açıdan düşünüldüğünde Darabi'nin ödülüne az bile diyebilirim. Aslında bu onun ilk bildirme olayı da değil, kendisi daha önce de çeşitli hatalar bildirmişti. En bilinenleri, Facebook'un çapraz site sahtekarlık açığı olmuştu. Bu açıktan 15.000 dolar kazanan Darabi, daha sonra 2016'da farklı bir açıktan 7.500 dolar daha kazanmıştı.


 
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