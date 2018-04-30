Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107359
ALTIN
171.035
DOLAR
4.0477
STERLİN
5.5494
EURO
4.8895
Müşteri çıkmadı
MÜŞTERİ ÇIKMADI
KTHY binası için açık artırma…
KTHY BİNASI İÇİN AÇIK ARTIRMA
Ercan’a inişlere sis engeli...
ERCAN’A İNİŞLERE SİS ENGELİ
Ölümlü kaza!
ÖLÜMLÜ KAZA
banner256
Flaş Haber
Ölümlü kaza!
Kapat

Facebook’a yenilik dislike tuşu geldi...

Sosyal medya devi Facebook, pek çok kullanıcının talep ettiği dislike (beğenmeme) tuşunu platforma entegre etti.

Facebook’a yenilik dislike tuşu geldi...

Sosyal medya devi Facebook, pek çok kullanıcının talep ettiği dislike (beğenmeme) tuşunu platforma entegre etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:17
Facebook’a yenilik dislike tuşu geldi...

Facebook’a ‘dislike’ tuşu geldi

Sosyal medya devi Facebook, pek çok kullanıcının talep ettiği dislike (beğenmeme) tuşunu platforma entegre etti.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlara ilişkin farklı tepkileri ifade etmek amacıyla, “beğenme” butonunun gelebileceğini daha önce farklı platformlarda dile getirmişti.

Sosyal medya devinin en yetkili isminin verdiği söz gerçek oldu. Facebook’ta yer alan bir yorumu artı veya eksi olarak oylamaya imkan veren özellik kullanıma sunuldu.

FACEBOOK’UN BEĞENMEME TUŞU NASIL ÇALIŞIYOR?

FACEBOOK'UN BEĞENMEME TUŞU NASIL ÇALIŞIYOR?

Platforma entegre edilen yeni özellik sayesinde Facebook’ta yapılan bir yorumu ‘Upvote, downvote’ yani ‘aşağı ya da yukarı’ şeklinde oylayabiliyoruz.

Son günlerde veri skandalı nedeniyle tarihinin en zor günlerini yaşayan Facebook, bu özelliği küçük bir test grubunda sunmaya başladı.

Anahtar Kelimeler:
FacebookYENİTUŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları kesik baştaki beyni 36 saat yaşattı
Bilim insanları kesik baştaki beyni 36 saat yaşattı
Internet Explorer'da tehlikeli güvenlik açığı
Internet Explorer'da tehlikeli güvenlik açığı
ODTÜ Kıbrıs'la bilim eğlencelidir etkinliği cumartesi günü...
ODTÜ Kıbrıs'la bilim eğlencelidir etkinliği cumartesi günü...
WhatsApp’da şimdi de Martinelli kaosu! Kimsenin haberi olmadan…
WhatsApp’da şimdi de Martinelli kaosu! Kimsenin haberi olmadan…
iPhoneX için kablosuz şarj aleti ürettiler
iPhoneX için kablosuz şarj aleti ürettiler
Bu büyüler akıllı telefonlarla yapılabiliyor! Harry Potter hayranları…
Bu büyüler akıllı telefonlarla yapılabiliyor! Harry Potter hayranları…
WhatsApp’tan Android’ler için sürpriz haber!
WhatsApp’tan Android’ler için sürpriz haber!
Apple'ın yeni ürünü beklentilerin altında kaldı
Apple'ın yeni ürünü beklentilerin altında kaldı
Uzmanlardan 'Profilime kim baktı?' tuzağı uyarısı
Uzmanlardan 'Profilime kim baktı?' tuzağı uyarısı
Yolcu uçaklarına uyku kabinleri geliyor
Yolcu uçaklarına uyku kabinleri geliyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim