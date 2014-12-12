Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

'Facebook’a ‘Dislike’ Butonu Gelebilir'

Dislike butonunun kullanıcılardan gelen en yoğun istek olduğunu belirten Facebook CEO’su Mark Zuckerberg,

'Facebook’a ‘Dislike’ Butonu Gelebilir'

Dislike butonunun kullanıcılardan gelen en yoğun istek olduğunu belirten Facebook CEO’su Mark Zuckerberg,

12 Aralık 2014 Cuma 19:44
'Facebook’a ‘Dislike’ Butonu Gelebilir'
banner238

'Facebook’a ‘Dislike’ Butonu Gelebilir'
Dislike butonunun kullanıcılardan gelen en yoğun istek olduğunu belirten Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, söz konusu özelliğe sitede yer vermeyi düşündüklerini açıkladı. Zuckerberg bu özelliğin hayata geçirilmesi için uygun bir yol bulunması gerektiğinin de altını çizdi.


Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, sitede, ‘like’ butonunun tersi olarak işlem görecek ‘dislike’ butonuna platformda yer vermeyi düşündüklerini açıkladı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde katıldığı bir oturumda konuyla ilgili bir sonunun ardından, bu duruma açıklık getiren Zuckerberg, Facebook’a 'dislike' butonu eklenmesinin sitenin kullanıcılarıdan gelen en yoğun istek olduğunu ve bunu hayata geçirmek için uygun bir yol bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Söz konusu özelliğin sitede yer almasının ardından kullanıcıların paylaşımlarının gölgede kalabileceğini söyleyen Zuckerberg, insanların sitedeki paylaşımlar hakkındaki görüşlerini daha geniş bir yelpazede ifade edebilmeleri için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Her gün ortalama 4,5 milyar paylaşımın beğenildiği sitenin bu sayede kullanıcıları hakkında bilgi topladığı iddia ediliyor.  

Son Güncelleme: 12.12.2014 19:47
Anahtar Kelimeler:
Dislike Butonunun Kullanıcılardan Gelen En Yoğun Istek Olduğunu Belirten Facebook CEO’su Mark ZuckerbergSöz Konusu özelliğe Sitede Yer Vermeyi Düşündüklerini Açıkladı. Zuckerberg Bu özelliğin Hayata Geçirilmesi Için Uygun Bir Yol Bulunması Gerektiğinin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Bilim insanları açıkladı: Yatakta erkekler daha dayanıksız
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Haberler korkuttu! Öldüren tehlike WhatsApp’a mı sıçradı…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa dikkat! Haberiniz olmadan sömürüyorlar…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim