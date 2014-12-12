'Facebook’a ‘Dislike’ Butonu Gelebilir'

Dislike butonunun kullanıcılardan gelen en yoğun istek olduğunu belirten Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, söz konusu özelliğe sitede yer vermeyi düşündüklerini açıkladı. Zuckerberg bu özelliğin hayata geçirilmesi için uygun bir yol bulunması gerektiğinin de altını çizdi.





Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, sitede, ‘like’ butonunun tersi olarak işlem görecek ‘dislike’ butonuna platformda yer vermeyi düşündüklerini açıkladı.



ABD’nin Kaliforniya eyaletinde katıldığı bir oturumda konuyla ilgili bir sonunun ardından, bu duruma açıklık getiren Zuckerberg, Facebook’a 'dislike' butonu eklenmesinin sitenin kullanıcılarıdan gelen en yoğun istek olduğunu ve bunu hayata geçirmek için uygun bir yol bulunması gerektiğinin altını çizdi.



Söz konusu özelliğin sitede yer almasının ardından kullanıcıların paylaşımlarının gölgede kalabileceğini söyleyen Zuckerberg, insanların sitedeki paylaşımlar hakkındaki görüşlerini daha geniş bir yelpazede ifade edebilmeleri için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.



Her gün ortalama 4,5 milyar paylaşımın beğenildiği sitenin bu sayede kullanıcıları hakkında bilgi topladığı iddia ediliyor.