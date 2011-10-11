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Facebook’tan Apple’e yazılım darbesi

Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook, uzun süredir beklenen iPad uygulamasını hayata geçirdi.

Facebook’tan Apple’e yazılım darbesi

Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook, uzun süredir beklenen iPad uygulamasını hayata geçirdi.

11 Ekim 2011 Salı 13:08
Facebook’tan Apple’e yazılım darbesi
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Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook, uzun süredir beklenen iPad uygulamasını hayata geçirdi.

Böylece, milyonlarca cep telefonu kullanıcısı Apple mağazalarına gitmek zorunda kalmadan telefonlarına uygun olan yazılımı kullanabilecek.Dün hayata geçirilen uygulama Apple’ın akıllı telefonlar üzerindeki egemenliğine doğrudan bir tehdit olarak kabul ediliyor. Ancak, Facebook br jest yaparak, hayata geçirdiği yeni iPad uygulaması aracılığıyla milyonlarca kullanıcısını Apple dükkanlarına yönelteceğini ifade etti.

Her ay Facebook’a cep telefonu üzerinden bağlanan yaklaşık 350 milyon kullanıcı bulunuyor. Bu rakamın neredeyse yarısı, Facebook’a bağlanmak için web tarayıcısı yada cep telefonlarındaki Apple iOs veya Google Android gibi yazılımları kullanıyor. Facebook yazılım geliştirme uzmanlarından Luke Shepard, “En iyi sosyal uygulamalar hem iOS hem de web uygulamarında geçerli olacak. Böylece her ikisini de kullanarak Facebook’un genel kitlesiyle daha iyi etkileşime geçebileceksiniz” dedi.

Facebook’un kullanıcılarına sunduğu yeni iPad uygulaması, Apple uygulama dükkanında bedava olarak bulunuyor. Kullanıcılar Facebook platformu üzerinden diğer uygulamara erişmek istediği zaman, tekrar Apple dükkanına yönlendirilecekler. Ücretli uygulamalar için, Apple yüzde 30 işlem ücreti alacak.

Öte yandan, kullanıcılar Facebook’a cep telefonu veya internet tarayıcısı üzerinden bağlanır ve oyun veya benzer bir uygulamaya erişmek isterlerse, uygulamayı indirmek için üretici firmanın sayfasına yönlendirilecekler. Apple’ın CEO’su Tim Cook, geçtiğimi hafta yaptığı açıklamada, bugüne kadar iOS sistemini kullanan 250 milyondan fazla cihaz sattıklarını belirtti.

Son Güncelleme: 11.10.2011 13:08
Anahtar Kelimeler:
FacebookAppleMedyaIPadSosya
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