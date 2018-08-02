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Facebook ve Instagram’da geçirilen zamanı öğrenmek artık mümkün

Facebook ve Instagram’da geçirilen zamanı öğrenmek artık mümkün

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:45
Facebook ve Instagram’da geçirilen zamanı öğrenmek artık mümkün

Facebook ve Instagram yeni güncellemesiyle sosyal medya bağımlılığına çözüm bulmayı planlıyor. Artık, söz konusu uygulamalarda ne kadar vakit geçirdiğinizi görebilecek, bildirim alma sıklığınıza zaman belirleyerek kendiniz karar verebileceksiniz.

Facebook ve Instagram, uygulamalarda harcadığınız vakti, şema olarak görebileceğiniz bir güncelleme ile geliyor. "Facebook'daki zamanınız" ve "Instagram aktiviteleriniz" adı verdikleri güncelleme sadece geçirdiğiniz vakti göstermekle kalmıyor! Bildirim almamak için bir süre limiti oluşturabilir, süre sonunda bildirim alabilirsiniz.

Yeni güncelleştirmeler için kullanıcıların bir uygulama indirmesine gerek yok. Yenilikler kullanıcılarla uygulama içerisinde buluşacak. Facebook'daki yenilikler için yapmanız gereken, sağ üst köşedeki 3 çizgi butonuna dokunmanız ve açılan menüde aşağıya inmeniz. Buradan haftalık kullanımınızı görebilir, dilerseniz kendinize uygulama içerisinde ne kadar vakit harcamak istediğinizle alakalı limit koyabilirsiniz. Belirlediğiniz süre sonunda "Günlük limitinize ulaştınız!" şeklinde bir bildirim alacaksınız.

Uygulamaları kullanmaya bağlı oluşan bağımlılığı ve agresif tavırları azaltmaya çalışan Facebook, bu konuda birçok eleştiri almıştı. Buna benzer bir yeniliği 2018 başlarında Apple ve Google'da yaptı.

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