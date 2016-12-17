Facebook'un O Uçağı Yere Çakıldı!



Facebook'un interneti yaymak amacıyla kullandığı bu drone'lar yaklaşık 1-2 saat havada kalabiliyor. Henüz test uçuşunu gerçekleştiren drone'lardan biri ise daha test aşamasının sonuna ulaşmamışken yere çakıldı.Drone'daki yapay zekanın, rüzgarı, yüksekliği, hızı, çevrenin coğrafi durumunu hesaba katarak yumuşak ve güvenli bir iniş sağlaması gerekirken, bu görevini başaramayıp drone'un sert bir şekilde çakılmasına neden olması, tüm çalışmaları riske atıyor.Facebook şimdi yapay zekanın nerede sorun yaşadığını tespit edip aynı hatanın tekrarlanmaması için kazayı soruşturacak. Aksi halde şehirlerde tepemizde uçan 20 metrelik dev drone'ların patır patır kafamıza düşme riski de bulunuyor.