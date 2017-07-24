Facebook bu sefer gerçekten ücretli oluyor. Facebook'un ücretli üyelik sistemi hakkındaki ilk bilgiler haberimizde.

Yıllardır sosyal medyada "Facebook ücretli oluyor" yalanı dolaşır dururdu. Ancak gün geldi devran döndü bu söylenti bu sefer gerçek oldu. Facebook'un idari kadrosunda yer alan isimlerden olan Campbell Brown, Facebook'un ücretli olacağını bugün resmi olarak duyurdu.Campbell Brown; Facebook'un resmi ücretli üyelik sistemine yakında başlayacaklarını duyurdu. Peki, üretli Facebook üyeliğinin kullanıcılara ne gibi faydası olacak? Söylenene göre; ücretli Facebook üyeliği sayesinde kullanıcılar platform üzerinde reklam göremeyecek.Ayrıca; tahminlere göre; Facebook'un ücretli üyelik sistemine dahil olanlara farklı Premium içerikler de gösterilecek. Bu içerikler arasında canlı yayınlar ve videoların olması bekleniyor.Facebook'un ücretli üyelik sisteminin Ekim ayında kullanıma sunulabileceği dile getiriliyor. Ancak ücretler hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.