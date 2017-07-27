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27 Temmuz 2017 Perşembe 20:52

Facebook TV İçin Çok Kısa Bir Süre Kaldı: Facebook Dizileri Geliyor!

Facebook TV İçin Çok Kısa Bir Süre Kaldı: Facebook Dizileri Geliyor!

Facebook TV İçin Çok Kısa Bir Süre Kaldı: Facebook Dizileri Geliyor!
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Facebook TV için geri sayım devam ederken iddialara göre Facebook'un TV dizileri Ağustos ayında geliyor. Facebook TV hakkında merak edilenler...

Facebook’un televizyon projesine girişeceği uzun zamandır ortada dolaşan iddialar arasındaydı, son gelişmelere göre bu iddiaların gerçek olma ihtimali son derece yükseldi. İlk Facebook dizilerinin Ağustos ayında yaında olması bekleniyor.

FACEBOOK DİZİLERİ GELİYOR
Bugün ortaya çıkan haberlere göre Facebook iki farklı tipte içerik üretmeye başlayacak. Bunlardan biri kısa yayın süreli ve pahalı olmayan küçük diziler. Bunların dışında da gerçek anlamda ciddi prodüksiyon değeri olan pahalı internet dizilerinin yapımlarına da başlanacak. Ağustos ayından itibaren ise ilk olarak bahsettiğimiz kısa süreli ve pahalı olmayan yapımlar yavaş yavaş Facebook kullanıcılarına sunulmaya başlanacak. Aslına bakarsanız Facebook’un bu dizileri geçtiğimiz aydan itibaren başlatmayı planladığı ama yaşanan problemler nedeniyle bir aylık bir gecikme yaşandığı belirtiliyor.


 
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