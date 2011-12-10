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Facebook Türkiye’de ekip kuruyor

Facebook Direktörü Beard, ‘Türkiye’de bir takım yaratıyoruz. Türkiye’ye odaklanacak bu takımla...

Facebook Türkiye’de ekip kuruyor

Facebook Direktörü Beard, ‘Türkiye’de bir takım yaratıyoruz. Türkiye’ye odaklanacak bu takımla...

10 Aralık 2011 Cumartesi 22:10
Facebook Türkiye’de ekip kuruyor
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Facebook Direktörü Beard, ‘Türkiye’de bir takım yaratıyoruz. Türkiye’ye odaklanacak bu takımla, kullanıcılara ve iş ortaklarına daha yakın olmak istiyoruz’ dedi.

Facebook Küresel Platform Ortaklıkları Direktörü Ethan Beard, 30 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, “Henüz ofis kurma düşüncemiz yok ama Türkiye’de bir takım yaratıyoruz. Türkiye’ye odaklanacak bu takımla, kullanıcılara ve iş ortaklarına daha yakın olmak istiyoruz” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Facebook’un uluslararası büyümesinin çok hızlı olduğunu dile getiren Beard, “Trafiğin dörtte üçü ABD dışından geliyor.

Daha önce bu bölgede temsilciliğimiz yoktu. Artık temsilciliğimiz var. Asya ve Avrupa’da büyümeye devam edeceğiz. Büyüme hızlı olduğu için akıllı genişleme stratejisi izliyoruz. Şu anda Türkiye’de takım kurmakla yetiniyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL'DA ETKİNLİK YAPTI Türkiye’ye verdikleri önemi göstermek için ABD dışındaki ilk geliştiriciler toplantısını İstanbul’da düzenlediklerini dile getiren Beard, şöyle konuştu: “Burada bu alanda büyük bir topluluk olduğunu gördük. Sosyal medya çok popüler. En çok ilgi oyunlara. Sosyal medyada elektronik ticaret de geliyor. Arkadaş tavsiyesiyle alışverişi Facebook sağlıyor.

Bu dönemde elektronik ticaret önemli bir nokta olacak. Bizimki açık platform. Bu nedenle herkes bir şeyler geliştirebilir. Milyonlarca web sitesi bizim teknolojimize entegre olabilir. Herkesin işine yararyacak bir aracımız (tool) var.” 

EN ÇOK İLGİ OYUNA Türklerin Facebook kullanım alışkanlıklarında dünyayla benzer olduğunu da da dile getiren Beard, “Daha çok oyunlar ilgi görüyor. Video paylaşımı ve diğer konular oyunları takip ediyor. İnsanlar irtibatta kalmayı seviyor. O nedenle Facebook her yerde kullanılıyor” dedi. Ethan Beard, dünyada sosyal medyadaki rekabetli ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz kendi kullanıcımıza odaklanıyoruz. Onlara en iyi ürünü teklif ediyoruz.

Kullanıcı olarak daha fazla zaman harcıyoruz. Sosyal medyada etkileşim ve paylaşım için olanakları artırıyoruz. ‘Beğen’ butonu eklenmesi bile paylaşımları iki katına çıkardı. Yeni kelimelerle bunu artıracağız. Biz kesinlikle üyelerimize iyi ve onların sevdiği hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Kullanımı çok kolay bir platform sunuyoruz. Bütün siteler sosyal medyayı da kapsayacak. Daha pek çok gelişmenin başındayız.”

Son Güncelleme: 10.12.2011 22:10
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFacebookEkipBeard
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