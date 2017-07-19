Facebook'tan WiFi Bulucu!



Geçtiğimiz yıl Facebook "WiFi Bul" özelliğini mobil uygulamasında test etmeye başlamıştı. Bu özellik sayesinde yakın çevrenizde bulunan ve ücretsiz WiFi sunan işletmeleri kolaylıkla bulabiliyordunuz. 2016'ta sadece bir kaç ülkede kullanılabilen özellik, bugün yapılan açıklamaya göre yakında tüm dünya'da kullanılabilir hale gelecek.WiFi Bul özelliğini aktif hale getirdiğinizde, yakın çevrenizde bulunan ücretsiz WiFi alarının bir haritasını, çalışma saatlerini, nasıl mekanlar olduğunu ve ağ isimlerini karşınıza çıkarıyor. Ancak bir WiFi ağının görüntülenebilmesi için işletmenin Facebook sayfasında WiFi ağını kayıt etmesi gerekiyor. Yani her ücretsiz WiFi, bu özellik ile görünemeyebilir.Facebook yaptığı açıklamada bu özelliğin hücresel bağlantının zayıf olduğu bölgelerde ve seyahat halinde olan kullanıcıların çok işine yarayacağını söylüyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların internete ve Facebook'a erişimi kolaylaşıyor. Şirket şu anda Los Angeles ve Hong Kong arasında denizaltı kablo projesi, kablosuz internet sağlayan dronlar ve lazer-tabanlı internet bağlantısı projeleri üzerine de çalışmalar yürütüyor.iOS ve Android için aynı anda açılan WiFi Bul özelliğine Facebook uygulamasının içinde bulunan seçeneklerden erişebilirsiniz.