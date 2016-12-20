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20 Aralık 2016 Salı 18:28

Facebook'taki Her Yalan Haber İçin 500 Bin Euro Ceza mı Geliyor?

Facebook'taki Her Yalan Haber İçin 500 Bin Euro Ceza mı Geliyor?
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Facebook'taki Her Yalan Haber İçin 500 Bin Euro Ceza mı Geliyor?
Platformda yer alan sahte haberler ile ilgili bir süredir başı oldukça ağrıyan sosyal medya devi Facebook, önümüzdeki günlerde bu haberlerden dolayı tazminat ödemek ile karşı karşıya kalabilir.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, siteye yer alan nefret içerikli ve yalan haberler için Facebook'a 500 bin euro ceza kesilmesi gerektiğini belirtti.

Kullanıcılarının içerik akışında çıkan ve yayılan yalan haberlerle ilgili büyük eleştirilere maruz kalan Facebook, konuyla ilgili yeni bir adım atma kararı almış, Facebook'un başkan yardımcısı Mosseri, yeni gelişmeyi Facebook'un blog'unda yaptığı bir açıklama ile duyurmuştu.

Mosseri, bir metindeki verilerin doğru olup olmadığını kontrol etme alanında uzmanlaşmış, güvenilir uluslararası şirketlerle çalışacaklarını açıklamıştı.

Henüz test aşamasında olan özellik kullanıma girdiğinde kullanıcılar sitede yer alan bir haberi 'yalan haber' olarak işaretleyebilecek.


 
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