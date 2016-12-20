Facebook'taki Her Yalan Haber İçin 500 Bin Euro Ceza mı Geliyor?



Almanya Sosyal Demokrat Partisi Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, siteye yer alan nefret içerikli ve yalan haberler için Facebook'a 500 bin euro ceza kesilmesi gerektiğini belirtti.Kullanıcılarının içerik akışında çıkan ve yayılan yalan haberlerle ilgili büyük eleştirilere maruz kalan Facebook, konuyla ilgili yeni bir adım atma kararı almış, Facebook'un başkan yardımcısı Mosseri, yeni gelişmeyi Facebook'un blog'unda yaptığı bir açıklama ile duyurmuştu.Mosseri, bir metindeki verilerin doğru olup olmadığını kontrol etme alanında uzmanlaşmış, güvenilir uluslararası şirketlerle çalışacaklarını açıklamıştı.Henüz test aşamasında olan özellik kullanıma girdiğinde kullanıcılar sitede yer alan bir haberi 'yalan haber' olarak işaretleyebilecek.