Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Aralık 2016 Perşembe 19:53

Facebook'ta Başkalarını 'İzlemek' Mutsuzlaştırıyor

Facebook'ta Başkalarını 'İzlemek' Mutsuzlaştırıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Facebook'ta Başkalarını 'İzlemek' Mutsuzlaştırıyor
Sosyal medya sitesi Facebook'ta çok fazla dolanarak başkalarının "mükemmel" hayatlarına, ailelerine ve tatil fotoğraflarına bakmak keyfinizi kaçırarak sizi mutsuzlaştırıyor olabilir.

Danimarka'da, Kopenhag Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre sosyal medyada vakit öldürmek kıskançlığa yol açabiliyor.


Araştırmacılar, özellikle başkalarıyla iletişime geçmeden sosyal medyada dolanmanın daha olumsuz etkileri olduğu hakkında uyarıyorlar.

Çoğu kadın olmak üzere 1300'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Facebook gibi sosyal medya sitelerinin tatmin duygusunu ve duygu durumunu olumsuz etkilediğini gösteriyor.

'Gerçekçi olmayan karşılaştırmalar yapıyorsunuz'


Araştırmacılar, başkalarının sosyal medya sayfalarına çok fazla vakit ayıran ve gerçekçi olmayan karşılaştırmalar yapan kişilerin olumsuz duygulara kapılabileceklerini söylüyor.

Siberpsikoloji, Davranış ve Sosyal Ağ Kurma dergisinde yayınlanan araştırma sosyal medya kullanıcılarını yaptıkları karşılaştırmalar nedeniyle kıskançlık ve mutsuzluk duygularına kapılabilecekleri hakkında uyarıyor.

Araştırmacılar, saatlerce bilgisayar ekranına bakarak sosyal medyada vakit geçirenlere yeni bir yöntem önerdiler.

Sosyal medyada vakit öldürmek yerine, başkalarıyla iletişime geçen kişilerin çok daha olumlu duygular deneyimleyebildiğini öne sürdüler.

Bu mecrada sosyalleşmeyi tercih etmenin, başkalarının sosyal medya sayfalarında gezinmekten daha az iç karartıcı olduğu ifade ediliyor.

Araştırma ayrıca mutluluğa ulaşmak için başka bir yöntemin de bir hafta boyunca sosyal medyayı kullanmamak olduğunu savunuyor.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Messenger'a Grup Video Sohbet Özelliği Geldi Messenger'a Grup Video Sohbet Özelliği Geldi
Facebook'taki Her Yalan Haber İçin 500 Bin Euro Ceza mı Geliyor? Facebook'taki Her Yalan Haber İçin 500 Bin...
Sosyal Medya Zayıflatıyor Sosyal Medya Zayıflatıyor
İşte Apple'ın Uzay Üssünün Son Hali! İşte Apple'ın Uzay Üssünün Son Hali!
Instagram'a Gelen Muhteşem Özellikler Instagram'a Gelen Muhteşem Özellikler
Facebook'un O Uçağı Yere Çakıldı! Facebook'un O Uçağı Yere Çakıldı!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Messenger'a Grup Video Sohbet Özelliği...

Haberi Oku