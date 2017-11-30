Bilim & Teknoloji:
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30 Kasım 2017 Perşembe 19:58

Facebook Şifreniz Selfie Olacak!

Facebook Şifreniz Selfie Olacak!
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İnternetin hayatın her alanına girmesiyle birçok sitede farklı farklı şifrelere sahip hesaplarımız bulunuyor ve bu şifrelerin hatırlanması konusunda sorunlar çıkabiliyor. Bu durumu engelleyecek güzel haber Facebook'tan geldi, çok yakında Facebook'a şifresiz girebileceğiz...

Yüz doğrulama sistemleri yayılıyor. Telefon üreticilerinin son dönemde sık sık gündemine gelen yüz doğrulama sistemiyle ilgili bir atak da en büyük sosyal medya platformu olan Facebook’dan geldi. Facebook'a da yüz tanıma sisteminin olduğu yeni bir kimlik doğrulama sistemi geliyor.



FACEBOOK’DA ŞİFRE YERİNE SELFİE DÖNEMİ
Webtekno’da yer alan habere göre bu yeni sistem henüz tam olarak bilinmese de, ortaya çıkan bazı bilgilere göre yüzünüzün açıkça gözüktüğü bir fotoğrafla doğrulama sisteminin olacağı düşünülüyor. Bu fotoğrafı Facebook hesabınızla karşılaştırarak hesabın gerçek sahibi olduğunuzu onaylamanız isteniyor. Facebook bu doğrulamayı yaptıktan sonra gönderdiğiniz selfie tarzındaki fotoğraf, şirket sunucularından siliniyor.
Facebook’un bir şirket sözcüsünden Wired'a bir açıklama yapılmış. Açıklamada, sitede açılan hesaplardan yapılacak ödemelere, gönderilecek arkadaşlık isteklerine kadar birçok noktada “şüpheli” durumları ortadan kaldırabilmeyi amaçladıkları belirtiliyor.


 
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