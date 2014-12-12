Facebook Sarhoş Fotoğrafların Paylaşımına Engel Olacak

Görüntü tanıma özelliği ve yapay zekâ özelliklerinin kullanılacağı sistem, fotoğraflardaki sarhoş ve ayık ifadeleri birbirinden ayırabilecek.

Yeni yazılımda Facebook kullanıcılara, "Patronunun ve annenin bunu görmelerini istediğinden emin misin?" sorusu sorulacak.

Sarhoş fotoğraflara engel olacak sistem, Facebook'un yapay zeka araştırma laboratuvarı tarafından açıklandı.

Wired dergisine konuşan Yann LeCun, 'Facebook'ta dijital asistan' yaratmak istediğini söyledi.

LeCun, bu dijital asistanın gelecekte, kullanıcının izni olmadan başkası tarafından Facebook'a yüklenen fotoğrafların da tespit edilmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.





Durum metinleri de incelenecek



Facebook'ta halihazırda yüzlerin tanınmasına ve kullanıcıların fotoğraflarda diğer kullanıcıları etiketleyebilmelerine (tag'leyebilmelerine) yardımcı olan görüntü tanıma teknolojisi kullanılıyor.

Facebook yapay zekâ yazılımıyla bağlantılı teknolojileri giderek daha sık kullanmaya başladı.

Bir sonraki adım da, 'durum (statü) paylaşım metinlerinin' incelenmesi ve uygun etiketlerin otomatik olarak önerilmesi olacak.

LeCun ayrıca, gelecekte bu dijital asistanın 'arkadaşlarla etkileşime aracılık edeceğini' söyledi.

Fakat, kullanıcılar ve gizlilik hakkı savunucuları bu tip servislerin doğrudan dayatılmak yerine kullanıcıların onayı alınarak yapılmasını talep edeceğinden yeni özellikler tartışma yaratabilir.