Facebook kutuplara taşınıyor

Sosyal paylaşım ağı facebook, Kuzey Kutup dairesi sınırında sunucuları için yeni bir veri merkezi kuracağını duyurdu.

Yeni sunucuların bulunacağı merkez, facebook'un ABD dışındaki ilk veri merkezi olacak. Facebook, yeni merkezin Avrupa'daki kullanıcılar için performans artışı sağlayacağını açıkladı. Yeni sunucular için İsveç'in kuzeydeki kenti Lulea seçildi.

Bu kentin seçilme sebebi, sunucuları serin tutmaya yarayacak olan soğuk iklim ve aynı zamanda yakında bulunan hidroelektrik santralinden elde edilecek yenilenebilir enerji. Facebook yetkilisi Tom Furlong, "Facebook'un Avrupalı kullanıcıları veri merkezine yakın olacakları için daha iyi performans elde edebilecekler" dedi.

Facebook, şu anda ABD'de California, Virgina ve Oregon eyaletlerinde bulunan merkezlerde veri depoluyor. Yeni bir merkez de Kuzey Carolina'da inşa ediliyor. İsveç'te yapılması planlanan merkezin 2014 yılında tamamlanması bekleniyor.