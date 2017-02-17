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17 Şubat 2017 Cuma 19:45

Facebook Kullanıcılarına İş Bulacak

Facebook Kullanıcılarına İş Bulacak
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Facebook Kullanıcılarına İş Bulacak
Sosyal medya devi Facebook yeni özelliği ile LinkedIn'e rakip olmaya hazırlanıyor.

1 milyardan fazla kullanıcısı ile sosyal medyanın en popüler platformu olan Facebook şimdi de kullanıcılarına iş bulacak. Yeni özellik Facebook'un en tepesindeki isimlerden biri tarafından resmen duyuruldu. Facebook'un Reklam ve iş platformlarından sorumlu başkan yardımcısı Andrew Bosworth, iş ilanlarının Facebook'ta yer almaya başladığını duyurdu. Facebook'un yeni özelliği sayesinde iş arayanlar, uygulama içerisinde verilen iş ilanlarına başvuru yapabilecek. Messenger üzerinden başvuruları işverenlere iletecek olan Facebook, platformda sayfası olan firmaların sınırsız iş ilanı vermesine izin verecek. Facebook'un bu hamlesi "LİnkedIn'e rakip oldu" şeklinde yorumlandı.



Ancak iki platform arasında bariz bir fark bulunuyor. Linkedin'de çoğunlukla orta ve üst düzey yeteneklere sahip çalışanlar için ilanlar bulunuyor. 
Facebook için hedeflenen ise küçük veya büyük firmaların herhangi bir iş için iş ilanları verebilmesi. Şu an için sadece ABD ve Kanada'da kullanıma sunulan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı belli değil.


 
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