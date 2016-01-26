Facebook Kullanıcılarına 'Hack' Uyarısı

Siber güvenlikte firması Comodo, WhatsApp kullanıcıları için yaptığı 'siber saldırı' uyarısını Facebook hesaplarını da içine alacak şekilde genişletti





Comoda’dan yapılan açıklamaya göre Facebook kullanıcıları hack tehdidi ile karşı karşıya. Daha önce sahte mesajlarla Whatsapp’a saldıran siber suçlular şimdi ise aynı taktiği Facebook için uygulamaya başladı.



Siber saldırganlar; rastgele kişilere kötü amaçlı yazılımı yaymak için Facebook içeriği gibi görünen sahte elektronik mesajlar gönderiyor. Facebook hesaplarına gelen bu mesajlar tıklandığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara ya da telefonlara bulaşıyor.



Gelen mesajlar “Bir ses kaydı gönderildi”, “Sesli bir hatırlatmanız var”, “Sesli bir bildirim aldınız” şekillerinde olabiliyor.

Eğer mesaja tıklanır ve indirilen dosya çalıştırılırsa kötü amaçlı yazılım bilgisayara veya telefona yayılıyor.

Son Güncelleme: 26.01.2016 17:30