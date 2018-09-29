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Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi

Sosyal paylaşım platformu Facebook yeni bir güvenlik sorunu ile gündemde. Facebook, 25 Eylül Salı günü yaklaşık 50 milyon hesabın etkilendiği güvenlik sorununun ortaya çıktığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırıların arkasında kimin bulunduğunu veya nerede bulunduklarını bilmiyoruz. Bu ayrıntıları daha iyi anlamak için çok çalışıyoruz" denildi.

Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi

Sosyal paylaşım platformu Facebook yeni bir güvenlik sorunu ile gündemde. Facebook, 25 Eylül Salı günü yaklaşık 50 milyon hesabın etkilendiği güvenlik sorununun ortaya çıktığını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırıların arkasında kimin bulunduğunu veya nerede bulunduklarını bilmiyoruz. Bu ayrıntıları daha iyi anlamak için çok çalışıyoruz" denildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 23:08
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi

Facebook’un açıklamasında, güvenlik ihlalinin Facebook mühendisleri tarafından Salı günü fark edildiği ve Perşembe günü engellendiği ve etkilenen kullanıcıların mesajla bilgilendirildiği belirtildi.

“BAŞLI BAŞINA BİR SORUN”

Mark Zuckerberg bugün gerçekleştirdiği telekonferansta, “Bu açığı fark ederek kapattığımız için oldukça mutluyum. Bu olayın yaşanması bile başlı başına bir sorun. Bence bu saldırı kullanıcılarımız ve hizmetlerimizin karşılaştığı zorluklara işaret ediyor” dedi.

Söz konusu güvenlik ihlalinin, Facebook’un yabancı ülke seçimlerine, yanlış bilgi akışı, nefret söylemleri ve veri gizliliği ihlalleri ile müdahale ettiği iddialarına karşı mücadele ettiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Facebook, yaşanan güvenlik ihlalinin, kullanıcıların kendi profillerinin, diğer kullanıcılar tarafından nasıl göründüğünü görmelerini sağlayan, “başkasının gözünden gör” özelliği üzerinden gerçekleştirildiği açıklandı.

Saldırıların arkasında kim ya da kimlerin olduğu henüz bilinmiyor. 

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