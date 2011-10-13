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Facebook Çalıntı Yazılım mı?

Facebook kendi uygulamasından önce, pek çok iPad sahibinin kullandığı MyPad isimli Twitter/Facebook programı

Facebook Çalıntı Yazılım mı?

Facebook kendi uygulamasından önce, pek çok iPad sahibinin kullandığı MyPad isimli Twitter/Facebook programı

13 Ekim 2011 Perşembe 13:30
Facebook Çalıntı Yazılım mı?
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Tasarımcı Josh Hollywood‘un gündeme getirdiği iddiaya konu olan diğer iPad uygulaması, Facebook kendi uygulamasını ilan etmeden önce, pek çok iPad sahibinin kullandığı MyPad isimli Twitter/Facebook programcığı.

Facebook‘un kendi uygulamasını iPad’inde çalıştıran Hollywood, ardından MyPad uygulamasına baktığında, bu iki uygulamanın arayüz olarak birbirine tıpatıp benzediğini farkedip, bunu Twitter üzerinden duyurma ihtiyacı hissetmiş.

Uygulamaların fotoğraflarını yayınlayan Hollywood, kullanıcılara konu hakkında ne düşündüklerini sormuş. ZDNet‘ten Emil Protalinski‘nin konuya yaklaşımı; Facebook‘un da, diğer uygulama tasarımcıları gibi, Apple iPad‘in sahip olduğu çeşitli arayüz standartlarını karşılamaya yönelik davrandığı, fakat öte yandan da ‘benzetme’ konusunda biraz ileri gittiği şeklinde.

Daha önceki iOS için çıkarılan Facebook versiyonlarının da Twitter uygulamasına fazlaca benzediği için hırsızlıkla suçlanan Facebook, yeni iddialara cevap vermiş değil. Fakat, yine de, uygulama arayüzünün birebir kopyalanmış olduğunu söylemek de fazla art niyetli bir beyanat olur gibi gözüküyor.

Son Güncelleme: 13.10.2011 13:30
Anahtar Kelimeler:
FacebookIPadYazılım
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