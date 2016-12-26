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26 Aralık 2016 Pazartesi 18:38

Facebook, Bu Özelliğinden Sonunda Vazgeçiyor!

Facebook, Bu Özelliğinden Sonunda Vazgeçiyor!
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Facebook, Bu Özelliğinden Sonunda Vazgeçiyor!
Facebook, sık kullanılan aracındaki önemli özellikten, gizlilik endişeleri nedeniyle vazgeçecek!

Sosyal dev Facebook, kullanıcıların arkadaşlarının nerelerde olduğunu görmelerini sağlayan Nearby Friends (Yakınlardaki Arkadaşlar) özelliğinde önemli değişikliklere gidiyor. Sosyal ağın yapacağı değişiklikler arasında en dikkat çekeni, arkadaşlarınızın tam olarak nerede olduğunu söyleyen ve bir harita üzerinde bunu işaret eden kesin takip özelliğinin artık devre dışı kalması. Bundan böyle kullanıcılar arkadaşlarını tahmini uzaklık bilgilerinin yer aldığı bir liste içerisinde görebilecekler.

Bunun özellikle gizlilik endişesi taşıyan kullanıcılar açısından olumlu bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Zira bahsi geçen özellik bir kişinin tam olarak nerede olduğunu ve ne zaman belirli bir yere varacağını daha kesin bir biçimde söylese de, bazı durumlarda gizlilik açısından bir kabusa da dönüşme olasılığını taşıyordu.

Bu değişiklikle birlikte Facebook'un ayrıca Yakınlardaki Arkadaşlar özelliğini ön sayfada daha belirgin bir konuma taşıdığı da anlaşılıyor. Facebook ayrıca Wave adlı yeni bir özelliği de kullanıma sunuyor. Bu yenilik sayesinde bir arkadaşınıza, yakınlarda olduğunuzu bildirmek için bir Wave (El Sallama) gönderebiliyorsunuz.


 
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