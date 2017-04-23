Facebook Akıllı Telefonları Bitirmeye Geliyor



Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg akıllı telefonları öldürecek bir teknolojiye milyarlarca dolar döküyor.2004 yılında kurulan Facebook akıllı telefon üretiminde Apple ve Google’ın gerisinde kaldı. Fakat şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’in akıllı telefonlardan sonra teknolojide bir sonraki dönem olarak görülen AR’ı (Augmented Reality-Artırılmış Gerçeklik) ıskalamaya niyeti yok.Akıllı telefon devrimini nasıl kaçırdıkları sorusuna Zuckeberg geçen hafta katıldığı bir konferansta şu cevabı verdi: Facebook 2004 yılında kuruldu. İşletim sistemi ve telefon tasarlayacak vaktimiz olmadı. Bizim yerimize bunu Apple ve Google yaptı. Müşterilerimize bir telefon sunacak tecrübemiz de yoktu.Artırılmış Gerçeklik olarak Türkçe'ye çevrilen AR gerçek ortamda görülen nesnelerin teknoloji ile güçlendirilmesi anlamına geliyor. Kullanılan cihazlarla örneğin Kız Kulesi'ne bakıldığı zaman cihaz otomatik olarak Kız Kulesi'nin hangi yıl yapıldığını ve teknik özelliklerini internet üzerinden araştırarak açıklayacak. Son kullanıcıya ulaşmakta emekleme döneminde olan VR şu an Snapchat gibi paylaşım programlarındaki efektlerle hayatımızda yer alıyor.Facebook’un Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mike Schropfer Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Eğer bir AR donanımı yaparsak harika olacak. Yaparsak ve çalışmazsa yine harika olacak çünkü bir eko sistem yaratacak ve onu geliştirebileceğiz” yorumunda bulunarak Facebook’un AR’a yaptığı yatırımdaki hırsını gözler önüne serdi.