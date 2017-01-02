Bilim & Teknoloji:
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02 Ocak 2017 Pazartesi 19:54

Evler artık Drone'lu sistemlerle korunacak

Evler artık Drone'lu sistemlerle korunacak
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Evler artık Drone'lu sistemlerle korunacak
 Dronelar, artık hobi amacından çıkıp ihtiyaçlar doğrultusunda güvenlik, koruma, taşıma ve kargo gibi alanlarda kullanılır oldu.

Hayatımızın büyük bir alanına girmeyi başaran dronelar, artık hobi amacından çıkıp ihtiyaçlar doğrultusunda güvenlik, koruma, taşıma ve kargo gibi alanlarda kullanılır oldu. Fakat Sunflower Labs firması geliştirmiş olduğu teknoloji sayesinde devriye atan akıllı droneları geliştirdi.
Devriye Dronelar Nasıl Çalışacak?

Öncelikle bu sistemin büyük araziler, bahçeler ve malikaneler için yapıldığını belirtelim. Yani mahalle ve binalar için bu koruma sistemi şuanda mümkün değil. Önceden bu tür mekanlarda bekçi köpekleri bulunurken, artık teknoloji ile devriye gezen dronelara yerini bırakacak.

Sunflower Home Awareness System adı verilen bu güvenlik sistemi iki bölümden oluşuyor. İlk parça araziye yerleştirilen harekete duyarlı sensörler olduğu gibi, şüpheli durum ve hareketlilik halinde arazide bulunan veya devriye gezen akıllı drone'a uyarı gönderiyor. Havalanan drone kişiyi karanlıkta ise ışık ile aydınlatarak evdeki kişinin cep telefonuna bildirim gönderiyor ve anlık kamera ile görüntüleyebiliyor.

Devriye drone sistemini farklı amaçlar için de kullanabildiğiniz gibi, isterseniz tarla veya arazilere giren hayvanları kaçırmak ve onları korkutmak için de kullanabilmek mümkün. Drone ses ve ışık çıkarttığı için, araziye giren hayvanlar bu şekilde ürküp kaçabiliyor.
İkinci parça ise, evinize gelen misafirlerinizi drone ile karşılayarak onlara kapıda merhaba diyebiliyorsunuz. Yine akıllı telefonunuza gelen anlık görüntü ile aktarım sağlanabiliyor. Açıkçası Türkiye için bu sistemin henüz çok uzakta olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu sistemler ABD'de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Aşağıdaki videoda hazırlanmış olan demo sistemi izleyebilirsiniz.


 
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