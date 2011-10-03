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EŞİ GÖRÜLMEMİŞ OZON DELİĞİ

Bilimciler ozon tabakasında eşine bugüne dek rastlanmayan büyüklükte bir delik açıldığını açıkladıla

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ OZON DELİĞİ

Bilimciler ozon tabakasında eşine bugüne dek rastlanmayan büyüklükte bir delik açıldığını açıkladıla

03 Ekim 2011 Pazartesi 10:45
EŞİ GÖRÜLMEMİŞ OZON DELİĞİ
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Biliminsanları kuzey yarımküre üzerindeki ozon tabakasında eşine bugüne dek rastlanmayan büyüklükte bir delik açıldığını açıkladılar.

Birçok ülkeden biliminsanlarından oluşan 29 kişilik bir heyetin, The Nature dergisinin son sayısında yayımlanan gözlemlerine göre, Kanada;nın kuzeyi, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinde bahar aylarında yüzde 3 ila 5 daha yüksek ultraviyole ışını saptandı.

NASA, ESA ve uzayda uydusu bulunan ülkelerle işbirliği yapan biliminsanları, atmosferin 30 kilometre üzerindeki ozon tabakasında 2 milyon kilometrekare büyüklüğündeki delik açıldığını gördüler. Bunun ozon tabakasında bugüne kadar saptanan en büyük ve eşi görülmemiş delik olduğunu açıklayan ekip üyesi Toronto Üniversitesi ozon uzmanlarından Kaley Walker, “bir bilimadamı olarak bunu saptamak heyecan verici ama bu sorunun insanlığa getireceği olumsuzlukları düşünmek bile istemiyorum" dedi.

Ekipteki Alman biliminsanlarından Marcus Rex de, “aslında açılan bu delik bize, kuzey kutbundaki sorunları iyi anlamadığımızı haykırıyor" diye konuştu.

Ozon tabakası, güneşten gelen zararlı ışınları emerken, ısıyı da yukarıda tutarak dünyanın aşırı ısınmasını önleyen önemli bir işlev görüyor. Uzmanlar, ozon tabakasındaki deliklerden sızan zararlı ışınların cilt kanseri başta olmak üzere önemli sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtiyorlar.

Son Güncelleme: 03.10.2011 10:45
Anahtar Kelimeler:
DünyaOzonTabakaRadyasyon
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